Statistiky německých STK: Zánovní Dacia bývá v horším stavu než jedenáctileté Porsche

Žebříček z výsledků STK

TÜV Süd je německé sdružení firem zajišťujících tamní technické kontroly vozidel. Svoji statistiku tedy zakládá právě na výsledcích prověrek technického stavu aut a žebříček sestavuje podle procentuálního podílu tzv. závažných závad. Podobně jako v Česku se jedná o nedostatky, které majitel auta musí do měsíce "vyřešit" a podstoupit opakovanou prohlídku. V Německu na ni za sledované období muselo 21,45 procenta řidičů, pro něž byla STK povinná. To znamená 1,9 milionu aut.

Mezi závažné závady nejčastěji patří nefunkční osvětlení (např. prasklé žárovky potkávacích světel), sjeté brzdy, opotřebované zavěšení kol (včetně tlumičů a pružin), ale také úniky oleje, problémy se systémem řízení motoru nebo výfukem.

Před seřazením do žebříčků se auta ještě rozdělí podle stáří, TÜV Süd tak dokáže nabídnout statistiky pro vozy staré do tří, pěti, sedmi, devíti a jedenácti let.