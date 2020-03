Omezení ohrozí malé prodejce aut. Větší mají kapitál, skladové zásoby a internet

Autosalony a autobazary spadají do výčtu provozoven, které musejí podle vládního nařízení zůstat do odvolání zavřené. V provozu mohou zůstat opravny do třiceti zaměstnanců a odtahové služby. Někteří prodejci však při dodržení zákonných i hygienických podmínek využívají možnosti individuálního jednání a předání vozidla. Rozhodnou ale i skladové zásoby a dostatek kapitálu.

Ve výhodě jsou větší firmy, které už v minulosti vsadily na elektronickou komunikaci se zákazníkem. Teď jim stačí zaběhnutý proces zrychlit a zapojit do něj víc zaměstnanců. "Zatímco dříve jsme soukromým zákazníkům prodávali tři až čtyři auta za měsíc, teď je to několik desítek denně," říká Michal Häckl z AAA Auto a dodává, že dosud této služby využívali spíše stálí odběratelé z řad profesionálů. Související Strach z osobního kontaktu: Kvůli koronaviru se v Číně prosazuje prodej aut přes web Totéž potvrzuje Stanislav Perkner z Auto Palace. "V loňském roce jsme tímto způsobem prodali přes pět set vozidel převážně firemním zákazníkům. Technicky nic nebrání rozšíření této služby i pro soukromé zájemce, případně ojetá auta" vysvětluje. Zatím je však častější, že se touto cestou předjedná obchod na pozdější dobu. Pokud však stávající situace potrvá řadu týdnů, vznikne i problém, co prodávat. Také zde mají velká dealerství či řetězce výhodu v podobě vlastních zásob skladových vozů."V České republice máme v prodejnách Auto Palace ihned k dodání 453 nových a 730 ojetých aut, což by i za normálních okolností stačilo asi na tři měsíce," potvrzuje Stanislav Perkner. Některé servisy nechává otevřené také české zastoupení Fordu a připravuje službu vyzvednutí porouchaného vozu u vás doma. Individuálně lze jednat i o koupi nového, pokud si zákazník vybere některý z šesti set skladových vozů. Naopak jeden ze zástupců velkého multibrandového dealerství v Praze nám mimo záznam řekl, že všechny aktivity kromě nutných oprav nepojízdných vozidel zastavili. Firma nehodlá využívat ani stávající možnosti obchodovat na dálku. "Teď není čas se předhánět, kdo prodá o tři auta víc. Zdraví našich zaměstnanců a všech občanů je přednější," vysvětlil. Související Rok 2020 pro automobilky nezačíná dobře. Trh v Evropě oproti loňsku klesl o 7,5 % Vzhledem k prudkému zpomalení obchodu bude mít na přežití dealerů největší vliv kapitálová rezerva. I zde jsou samozřejmě velké firmy ve výhodě a očekávají konsolidaci trhu. Do potíží se přitom mohou dostat jak menší autobazary, tak prodejci nových vozů zatížení investicemi do reprezentativních prostor. Všichni se také snaží udržet co nejníže personální náklady. Například AAA Auto propustilo zaměstnance ve zkušební době. Prodejci ojetin naopak mohou být ve výhodě po skončení krizových opatření. Opětovný rozjezd již zastavené výroby v celé Evropě bude mít nevyhnutelnou prodlevu. Ta se odrazí v nedostatku nových aut na trhu a dlouhých čekacích lhůtách. "Trh ojetých vozů pak bude po určitou dobu prakticky jediným zdrojem pro okamžitý nákup vozu," předpokládá Michal Häckl.