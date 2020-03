Chcete mě? Českému výherci se nedaří prodat papežovo Lamborghini

Bílé Lamborghini Huracán se zlatými pruhy dostal papež František darem od výrobce v listopadu 2017. Jako jiné podobné pozornosti je věnoval na charitu, v březnu loňského roku je v loterii vyhrál Čech Ladislav N. Vypadalo to na dar z nebes, ale Hospodářské noviny zjistily, že se mu pro vůz nedaří najít zájemce. Spojení duchovního světa a supersportovních aut je totiž velmi úzké.

Pan Ladislav se živí jako masér a jako většina obyčejných lidí zpočátku odmítal neobvyklé výhře uvěřit. O internetové loterii se dověděl náhodou a ze zvědavosti vsadil nejnižší možnou částku: deset dolarů, v přepočtu 226 korun. Po několika týdnech mu začala chodit vyrozumění a dokumenty k podpisu.

V září se vydal do Vatikánu, kde se zúčastnil krátké audience u papeže a převzal klíčky od auta. Nechal ho nákladním vozem přepravit na bezpečné místo, kde od té doby stojí a čeká na další prodej. Typický osud výstavního exponátu, na jehož tachometru svítí pouhých 250 kilometrů.

"V obyčejném Lamborghini bych se hrozně rád svezl, ale v papežově to nejde. Je jediné na světě, nelze riskovat, že trefíte kamínek, odřete ho. Jsou na něm vatikánské barvy, které už nikdo znovu neudělá," vysvětlil majitel Hospodářským novinám.

Že si auto, jehož servisní prohlídka stojí sto tisíc korun, nenechá doma, bylo jasné hned. Původní představy o zájmu bohatých hokejistů se ale záhy rozplynuly. S českým dovozcem Lamborghini se nedohodl na ceně a ani neočekává, že by našel zájemce v České republice. Jednání svěřil prostředníkovi a očekává prodej zahraničnímu sběrateli.

Cena typu Huracán LP 580-2 se podle českého dovozce pohybuje kolem šesti milionů korun. Vyčíslit hodnotu unikátního vozu s originálními zlatými pruhy a papežovým podpisem je však těžké. "Lidé obdivující papeže nejsou zrovna ti, kteří by prahli po Lamborghini," citovaly Hospodářské noviny jednoho z prodejců. Něco jiného by prý bylo, kdyby vůz podepsal nějaký fotbalista.

Na inzertním serveru Mobile.de dnes najdeme 34 vozů Huracán v bílé barvě s cenami od 4,8 do 6,6 milionu korun. V nabídce jsou také tři exempláře legendárního typu Miura - vůbec prvního auta značky Lamborghini s motorem uprostřed, vyráběného od roku 1966. Nejdražší z nich stojí přes osmdesát milionů korun.

Historicky nejdražší vydražené Lamborghini bylo loni v září unikátní Veneno za 180 milionů Kč. Vůz ze speciální série 250 kusů se dostal do aukce poté, co byl s celou kolekcí vzácných aut zabaven viceprezidentu Rovníkové Guineje Teodoru Manguemu, obviněnému z praní špinavých peněz.

Že je hledání průniku těchto dvou světů těžké, dokazuje už fakt, že i Vatikánu se vůz podařilo vydražit až napodruhé. Původní aukci zorganizovanou síní Sotheby's vyhrál španělský obchodník s automobily, který nabídl skoro osmnáct milionů korun. Částku však nesložil právě proto, že nesehnal zájemce o koupi, a aukce byla stornována.

Americká dobročinná loterie Omaze, v níž auto vyhrál pan Ladislav, vybrala přes pět milionů korun. Prostřednictvím organizace Church in Need je předala iráckým křesťanům, kteří obnovují své domovy a školy poté, co byli v roce 2014 vyhnáni Islámským státem.