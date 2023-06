Už i Opel Astra sviští na elektřinu. Do Česka přijede na podzim, kombi dorazí vzápětí

První jízda s elektrickou Astrou ukázala, že i s menší baterií se dá dojet daleko, když auto umí jezdit úsporně. A nový Opel to zvládá jako málokdo.

Braniborská brána, pověstný "most špiónů" Glienicker Brücke nebo zámek Sanssouci v Postupimi. To jsou jen některé významné památky, které na berlínské premiéře elektrického Opelu Astra čekaly na novináře v rámci testovacích jízd.

Její celková trasa byla nakonec dlouhá přes sto kilometrů. Za okny 30 stupňů, klimatizace nastavená na 23, nějaká ta dálnice, ale většinou pomalá jízda v hustém městském provozu. V takových podmínkách by auto postavené na elektrické platformě EMP2 z dílny koncernu Stellantis dříve nejezdilo za méně než 13 kWh. Jenže palubní počítač nové Astry ukazuje dlouhé kilometry čistou jedenáctku, až se z ní na poslední chvíli odpoutá o půl kilowattu vzhůru, po závěrečné svižné jízdě na rychlostní silnici kolem hlavního německého města.

Stellantis totiž svou elektrickou platformu, která už pomalu přichází do let, omladil. Zatímco až dosud jezdily menší koncernové modely s baterkou o maximální využitelné kapacitě 45 kWh, trakční baterie Astry pojme o 6 kWh víc. Současně s tím Astra získala úspornější motor a lépe odladěný software, takže výsledný dojezd je podle WLTP konkurenceschopných 418 kilometrů. A jak se ukázalo právě v Berlíně, za teplého letního počasí nebude větším problémem tuhle hranici překonat.

Když produktový manažer David Heib vypočítává přednosti Astry ve srovnání s konkurencí, vyzdvihne lehkost vozu, jeho maximální rychlost a zdravotní přední sedadla AGR, která jsou nastavitelná v deseti směrech a myslí to dobře s páteří.

Až na ta sedadla je třeba ve srovnání se spalovací verzí Astry vše tak trochu relativní. Jak ona vyzdvihovaná hmotnost, tak také maximální rychlost. Jenže to je tak asi všechno, v čem se lze potutelně usmívat pod vousy. Elektrická novinka vypadá, až na speciální 18" kola, úplně stejně jako její spalovací sourozenec. Jen je při jízdě o poznání tišší a také citelně hbitější. A kdo by hádal, že vyšší hmotnost budou konstruktéři řešit utaženějším, a tím méně komfortním podvozkem, bude i tady na falešné stopě. Astra jezdí krásně měkce, ačkoliv nemá tendenci se houpat a ani v zatáčkách extrémně naklánět.

A tak jediné, co by mohlo elektrickému Opelu stát v cestě na výsluní, je cena. Ta česká bude známa až na podzim, v Německu se však Astra Electric už nabízí za 45 tisíc eur, v přepočtu zhruba 1,1 milionu korun. Na kompaktní hatchback to není zrovna málo, ostatně zážehová verze je v Německu o 20 tisíc eur levnější. Omlazený Volkswagen ID.3 i Tesla model 3 vychází cenově také o něco lépe, a tak to elektrická Astra nebude mít snadné.

Než však auto dorazí do Česka, může být zase mnohé jinak. Stačí, když Opel nasadí svůj pověstný akční ceník. Anebo když konečně dorazí dlouho očekávaná verze kombi. "Česko je země kombíků a Tourer nepochybně prodeje Astry u nás významně ovlivní," říká Martin Hejral z českého zastoupení značky. Zároveň si není jist, zda oba vozy budou k dispozici naráz. "Skoro bych se vsadil, že kombi bude mít pár týdnů zpoždění, ale uvidíme," dodává.

Ať už Tourer dorazí na podzim, nebo koncem roku, téměř jistě se tu utká s čínským soupeřem v podobě MG5. Tím ale výčet elektrických kombi na nějakou dobu končí, třeba Škodovka plánuje auto s tímto typem karoserie až za tři roky.