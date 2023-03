Turci postavili národní auto, kvůli kterému mění zákony. Letos se o něj bude losovat

Tak jako v Polsku vyvíjejí Izeru a Rusko má novodobého Moskviče, pracuje už několik let na svém národním automobilu také Turecko. Pod značkou Togg byly v polovině března spuštěny objednávky na elektrické SUV T10X, které se podle zpráv z Turecka stalo novodobým hitem. Tak jako kdysi u Trabantu si ale někteří zájemci musí na auto počkat i několik let.

Historie automobilky Togg se začala psát na konci června 2018, kdy několik tureckých firem založilo společný podnik na vývoj a výrobu automobilů. Odtud i jméno Togg, což je zkratka pro Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, v překladu Turecký společný podnik na výrobu automobilů. Asi netřeba dodávat, že se v celém projektu významně angažuje i turecká politická elita v čele s prezidentem Recepem Tayyip Erdoganem. Ten na konci roku 2017 ostatně oznamoval samotný záměr vyvinout a vyrobit tureckého národního automobilu.

Koncem roku 2019 se světu představily dva koncepty - elektrický sedan a SUV. Platformu pro ně si Turci vyvinuli sami - mezi hlavní akcionáře automobilky patří tamní přední automobiloví dodavatelé -, baterie pochází ze společného podniku s čínskou firmou Farasis a design karoserie navrhl Pininfarina.

Přerod v sériovou verzi, která se nakonec ukázala na podzim loňského roku, trval několik dalších let. Mezitím pro SUV vyrostla továrna ve městě Gemlik v provincii Bursa, jejíž výstavbu finančně podpořil turecký stát. Postupně se také bude rozšiřovat prodejní a servisní síť napříč celým Tureckem.

Objednávky na Togg T10X byly spuštěné 16. března, v pátek 24. března pak automobilka na Twitteru oznámila, že dosáhla hranice sta tisíc předobjednaných kusů, což je na tak malý trh s elektromobily - loni se jich v Turecku prodalo 7733 kusů, to je asi procento všech aut - úspěšné číslo. Nicméně to celé funguje vlastně tak trochu jako kdysi za socialismu. Objednávky sice jsou, auta však nikoliv.

Roční kapacita produkce je teď momentálně nastavená na 20 tisíc aut (kvůli zájmu jej automobilka navýšila z původních dvanácti tisíc). Ve středu 29. března tak za dozoru notáře proběhne losování o to, kterých dvacet tisíc šťastlivců získá jeden z letos vyrobených elektromobilů. Dodávky by pak měly začít od konce dubna. V blízké budoucnosti má ale roční počet vyrobených aut stoupnout až na sto tisíc, plná kapacita fabriky je dokonce 175 tisíc aut.

Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz.https://t.co/iEW6DbrZbZ ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor.



Ön sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu. pic.twitter.com/iu90lN7GGV — Togg (@Togg2022) March 25, 2023

Prezident Erdogan se pak nechal slyšet, že do roku 2030 bude na silnicích milion aut značky Togg. Nepůjde přitom jen o SUV T10X, automobilka plánuje třeba i sedan, SUV-kupé, menší SUV nebo MPV. Vše samozřejmě s plně elektrickým pohonem, na jedné platformě a pravděpodobně do konce stávajícího desetiletí. V roce 2024 by se měl rozjet i export do evropských zemí, cílem jsou samozřejmě velké trhy jako Německo nebo Francie.

Samotnému spuštění objednávek ale předcházela nejedna kontroverze. Nová auta v Turecku totiž při pořízení podléhají vysokému zdanění podle objemu motoru a ceny před zdaněním, k tomu je potřeba ještě připočíst DPH. Platí to pro vozy se spalovacím, hybridním i plně elektrickým pohonem (tam se to počítá ne podle objemu, ale výkonu), jakkoliv podmínky jsou k elektromobilům výrazně shovívavější. I proto se jich loni prodalo výrazně více než v roce 2021. Pořízení auta v Turecku zkrátka není levnou záležitostí a i základní Škoda Karoq tam stojí výrazně přes milion korun.

Počátkem března, jen asi dva týdny před spuštěním prodejů tureckého národního auta, pak prezident Erdogan podepsal zvýšení dovozního cla výhradně jen na čínské elektromobily. To se zvedlo o 40 procentních bodů, z předchozích deseti na padesát procent. Přišlo to přitom jen krátce poté, co jeden z největších výrobců elektroaut na světě, BYD, oznámil plány na vstup na turecký trh. Záměr je v tomto případě jasný, zabránit levné konkurenci domácího auta.

A aby se novému elektromobilu vyšlo ještě více vstříc, upravily se také podmínky zdanění elektromobilů. Nově tak jsou od začátku března elektroauta s výkonem do 160 kilowattů a cenou do 1,25 milionu lir zatížená zvláštní spotřební daní ve výši 10 procent a nad 1,25 milionu lir ve výši 40 procent. Při výkonu přes 160 kilowattů a cenou do 1,35 milionu lir je spotřební daň 50 procent a s cenou nad 1,35 milionu lir je daň 60 procent. Z ceny auta včetně zvláštní spotřební daně se pak ještě počítá DPH, která má hodnotu 18 procent.

Úpravy přinesly snížení cen některých malých a kompaktních elektromobilů, Togg T10X pak díky tomu ve všech zatím nabízených verzích zůstal v nejnižší desetiprocentní sazbě zvláštní spotřební daně (ještě před měsícem by přitom spadal do 40procentní sazby).

Co je Togg T10X vlastně zač? Ve zkratce se jedná o 4,6 metru dlouhé SUV s rozvorem náprav protaženým na 2,89 metru a kufrem o objemu 441 až 1515 litrů. Zatím se nabízí jen s pohonem zadních kol, a tedy jedním elektromotorem, o výkonu 160 kilowattů. Liší se velikost baterie: menší má 52,4 kWh a dojezd 314 kilometrů, větší 88,5 kWh a dojezd 523 kilometrů. Oba akumulátory je možné nabíjet výkonem až 180 kW, z 20 na 80 procent kapacity se tak dostanou za 28 minut. Do budoucna se počítá i se čtyřkolkou s výkonem 320 kilowattů.

Nejlevnější verze vychází podle konfigurátoru na 953 tisíc lir, to je asi 1,088 milionu korun, jako první chce ale automobilka vyrábět model s prodlouženým dojezdem, který stojí 1,215 milionu lir. To znamená asi 1,388 milionu korun. Ne, turecký národní automobil není levný. Na druhou stranu se ceny za středně velké SUV drží na úrovni malých elektromobilů konkurenčních značek. A třeba Škoda Enyaq iV nebo VW ID.4 se v Turecku ani neprodávají.

Jak byl řečeno, tvary vozu navrhl Pininfarina, vpředu má na elektromobil netypicky imitaci masky chladiče. Kde Togg překvapí, to je interiér. Na dvanáctipalcové digitální budíky totiž navazuje 29palcová obrazovka táhnoucí se přes celou šířku palubní desky až k prostoru před spolujezdcem. Níže na středovém tunelu je podobně jako třeba u vozů Audi další dotykový displej, kterým se ovládá klimatizace a další funkce SUV.

Klasických tlačítek uvnitř příliš není, jedním z mála je třeba ovladač ruční brzdy nebo touchpad pro pohyb v menu palubního systému. Multimediální výbavu doplňuje také hlasem ovládaná kamera, která umí řidiče natáčet či fotit za jízdy, aniž by se musel rozptylovat ovládáním telefonu.

Togg kromě nemalých ambicí na domácím trhu také pokukuje po pěti hvězdičkách v hodnocení bezpečnosti Euro NCAP. T10X tak má sedm airbagů a sadu bezpečnostních asistentů k tomu. Start tedy turecký národní automobil zdá se nezaspal, je ale otázka, jak si povede v první zatáčce a jestli se mu povede přežít tradiční chaos v prvním kole závodu. V tomto případě tedy plný rozjezd výroby a vstup na náročnější trhy, než jakým je ten domácí turecký.