Kontrasty evropských prodejů: Teslu stíhá lidová Dacia, mají však hodně společného

Pár měsíčních vítězství už Tesla v Evropě posbírala, letos se poprvé stal Model Y také nejprodávanějším autem za první čtvrtletí. Teď americký výrobce elektromobilů překonal další metu: jeho SUV se stalo nejoblíbenějším autem první poloviny roku a ani to nemusí být konečná.

Analytik JATO Dynamics Felipe Munoz už ve čtvrtletním shrnutí predikoval, že Tesla Model Y může být na konci roku mezi pěti nejprodávanějšími novými auty v Evropě. A aktuální čísla, která zmíněná analytická společnost zveřejnila k prvnímu pololetí roku 2023, mu dávají za pravdu, protože elektrické SUV rozhodně pozice nevyklízí. Naopak dokonce zvýšilo svůj náskok na druhou Dacii Sandero na více než 13 tisíc prodaných aut.

Je to vlastně trochu paradox, první místo obsadil elektromobil, navíc automobilky Tesla, která platí za technologického inovátora. Hned za ní je ale Dacia Sandero, která se nabízí výhradně se spalovacími motory a naopak sází na jednoduchost a robustnost. Jedno mají oba lídři evropského trhu nicméně společné: agresivní cenovou politiku. Tesla letos už dvakrát razantně snižovala ceny, a to i na úkor absolutního zisku. Zatím se to daří, Američané nikdy nebyli prodejně úspěšnější.

Mezi srovnatelnou konkurencí patří Model Y mezi nejlevnější. Zadokolka s dojezdem 455 kilometrů startuje na 1 165 490 korunách, základní Škoda Enyaq také s pohonem zadních kol, ale dojezdem jen 395 kilometrů, začíná na 1 239 900 korunách. Dražší než Tesla je i Ford Mustang Mach-E nebo Volkswagen ID.4, o prémiové konkurenci nemluvě. Krok zvládá držet jen Hyundai Ioniq 5, který v základním provedení začíná na 1 169 990 korunách a ujede maximálně 384 kilometrů.

Kde je Tesla mezi nejlevnějšími elektrickými SUV, je Sandero mezi nejlevnějšími novými auty vůbec. V Německu je to jeden z mála modelů, který se pohodlně vejde pod hranici 15 tisíc eur, v Česku zase jedno z mála aut začínající pod hranicí 300 tisíc korun. I když těsně, nejlevnější Sandero momentálně vychází na 296 400 korun. Přesto jde o jasně největší model, který v dané cenové hladině pořídíte, zbytek jsou vozy do města.

Do značné míry se vlastně ambivalentnosti prvních dvou pozicí mezi nejoblíbenějšími auty v Evropě nejde divit. Jedna část zákazníků hledá levnou mobilitu, ta druhá naopak přechází na tu elektrickou. Právě v baštách aut do zásuvky - Nizozemsku, Švédsku, Norsku nebo Dánsku - Tesla vládne absolutním pololetním prodejům. Vysokou popularitu si pak drží i na velkých trzích jako Německo (celkově čtvrtá), Francie (celkově osmá) nebo Velká Británie (celkově čtvrtá).

Za Teslou a Dacií skončil třetí Volkswagen T-Roc, který tak nahradil tradičního vyzyvatele o post jedničky ze stejné stáje, kompaktní Golf. Ten je v aktuálním pořadí až devátý. Před ním jsou třeba i Fiat 500, Peugeot 208 nebo Opel Corsa. Za kometu je možné klidně označit Toyotu Yaris Cross, která se vyšvihla na sedmé místo a úplně zastínila jedenáctý klasický Yaris, který ještě pár let zpátky usiloval o celoroční korunku pro krále prodejů. V galerii si můžete prohlédnout 20 nejprodávanějších aut Evropy.

Dohromady se v Evropě prodalo za první pololetí roku 2023 6,56 milionu nových aut, skoro o milion víc než loni. "Ačkoliv registrace nových aut opět pomalu stoupají, problémy v dodavatelských řetězcích a další postpandemické faktory nicméně znamenají, že trh se jen tak k číslům před rokem 2020 nevrátí," mírní opatrné nadšení Felipe Munoz. Mezi důležité faktory, proč se nebude prodávat tolik aut, zmiňuje mimo jiné dostupnost a vyšší cenu elektromobilů.

Podobně jako se dařilo Tesle, povedlo se zvyšovat prodeje i dalším značkám. Z patnácti nejprodávanějších si meziročně o procento pohoršil jen Citroën. Lídrem zůstává Volkswagen s 694 176 prodanými auty, druhá je Toyota a třetí Audi. Tesla skončila těsně za nejprodávanější patnáctkou značek, jak moc je úspěšný Model Y, o to méně se dařilo Modelu 3, o zanedbatelných prodejích Modelů S a X nemluvě.

Trend, na který upozorňuje i JATO, je nástup čínských značek, respektive především jedné z nich. MG prodalo za první polovinu roku přes 104 tisíc nových aut (více než Mini, Mazda nebo Jeep), patří mu dvacátá pozice celkově a jeho nejpopulárnější model ZS přesáhl 36,5 tisíce prodaných kusů. Elektrický hatchback MG4 je pak na skoro 31 tisících prodaných vozech.

"MG využívá ve svůj prospěch známost značky na Západě a soutěživost čínského trhu. Jeho moderní a dostupné elektromobily na západo- i východoevropských trzích jsou dobrou ukázkou, jak mohou čínské značky získat větší oblibu a změnit povědomí o sobě," říká Munoz. Všímá si ale také, že další čínské automobilky zatím na evropské trhy moc neprorazily. Svá auta tu prodává kromě MG 26 výrobců, kteří ale dohromady dosáhli jen na 43 tisíc registrací.

Škoda je mezi značkami osmá, za první půlrok prodala 339 382 nových aut. Nejoblíbenější škodovkou je Octavia, následují SUV Karoq, Kamiq a Kodiaq. Naopak Scala je na tom prodejně hůře než elektrický Enyaq. Jak si modely s okřídleným šípem zatím vedou, ukazuje graf níže.

Závěrem dodejme, že Tesla Model Y je bez překvapení i nejoblíbenějším elektroautem Evropy, následovaná Modelem 3 (který je ale na třetině prodejů SUV), Volkswageny ID.4 a ID.3 a Fiatem 500e. Celkově se prodalo přes 934 tisíc elektromobilů, to je růst o 45 procent. Plug-in hybridů se prodala zhruba polovina, jejich lídrem je Ford Kuga před Volvem XC60 a čínským Lynk & Co 01.