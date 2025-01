Je Musk génius? Vyzkoušeli jsme, jestli se do Tesly Model Y skutečně vejde sedm lidí

Tesla nečekala na facelift "ypsilonu" a svému nejprodávanějšímu modelu nadělila dvě sedadla navíc. Má to ovšem několik háčků - zájemce musí objednat dražší provedení Long Range s pohonem všech kol a za dvě sedadla vyklápějící se ze dna kufru sáhnout do kapsy pro dalších 101 tisíc. Na otázku, je-li to drahé, lze tedy odpovědět jednoduše. Je. Dává takový příplatek vůbec smysl?

Ačkoliv Model Y vypadá jen jako nafouklá "trojka", ve skutečnosti je uvnitř až nečekaně mnoho místa. Že by se sem ale vešly tři řady sedadel? Silueta vozu ve tvaru oblouku tomu rozhodně nepřeje. Ledaže by Elon Musk přišel s řešením, které by konkurenci vzalo veškeré naděje na budoucnost a fanoušci nejbohatšího muže planety by jen zbožně vydechli: Je to génius!

Odvážný příplatek 101 tisíc korun za dvě sedadla zapuštěná do podlahy kufru jakoby naznačoval, že to opravdu bude stát za to. Vždyť například Škoda chce u Kodiaqu za totéž 22 tisíc, což je mimochodem cena obvyklá. Jenomže zatímco Kodiaq je SUV s prakticky rovnou střechou až na samý konec karoserie, linie karoserie u "ypsilonu" výrazně klesá už za zadními dveřmi. Na první pohled tak vypadá skoro neuvěřitelně, že by se sem dva cestující navíc měli poskládat. Proto bylo hned od začátku jasné, že to musíme vyzkoušet.

Sehnat za tímto účelem ochotné redakční kolegy vlastně nebylo vůbec složité. Někteří do Tesly usedli vůbec poprvé, proto jim ani nevadilo, že byli dopředu upozorněni na možné nepohodlí. Touha vyzkoušet auto opředené tolika legendami byla zkrátka silnější.

Jenže jakmile z podlahy kufru vykoukla dvě sedadla, o poznání skromnějších rozměrů než všechna ostatní, začali zájemci o sezení ve třetí řadě kvapně odpadávat. Krkolomný je k nim totiž už samotný přístup. Sedadlo ve druhé řadě lze sice naklopit dopředu včetně sedáku, vzniklá mezera mezi ním a zadním sloupkem karoserie je však více než skromná. Alespoň trochu důstojně se tudy dokážou protáhnout malé děti, dospělým mužům se to ale povede jen stěží.

A když už se odvážlivec dopracuje až ke kýžené metě, nemá kam dát nohy a horní polovina jeho těla nepatřičně trčí ze zavazadlového prostoru ven. V tu chvíli ho napadne jediné: Kam složím hlavu, až se zavře víko kufru?

Naštěstí, i když to na první pohled nevypadá, je zadní okno Ypsilonu poněkud vyboulené, takže nějaké to místo na hlavu tu zbývá. Není jej ale tolik, aby se sem posadil někdo měřící metr osmdesát. Ledaže se trochu zkroutí.

Relativně v pohodě tu budou jen děti mezi 150 až 160 centimetry, což je velmi úzká skupina pasažérů. Menší caparti tu mohou sedět jen v sedačce, která se sem ovšem nevejde, takže tu není ani upevnění Isofix. A protože potomci zároveň rychle rostou, období, kdy se do třetí řady vejdou, rychle uplyne.

Problém s místem nad hlavou však není jediný, který Teslu Model Y se sedmi sedadly pronásleduje. Tím druhým je nedostatek místa v podélném směru. Přestože auto měří optimistických 4,75 metru, ve skutečnosti kvůli rychle se svažující zádi nelze třetí řadu sedadel umístit až do zadní části vozu, nýbrž relativně velmi blízko druhé řadě. Tu lze sice posunout o něco vpřed, ale zase ne o tolik, aby pasažéři ve třetí řadě měli na nohy místa opravdu dostatek. Pohodlně se v takovém případě nesedí ani těm ve druhé řadě, kteří logicky žádají řidiče se spolujezdcem, aby se i oni posunuli dopředu.

Ve výsledku se tak v Tesle Model Y přepravující sedm lidí nesedí dobře nikomu. Šest figurantů se shodlo, že tímto způsobem by daleko cestovat nechtělo, hlasitě protestovali hlavně ti úplně vzadu. Sedmý, kolega Radek Bartoníček, sedící na sedadle spolujezdce, byl ale spokojený. "Je to asi nejlepší místo v celém autě," pochvaloval si.

Naopak Honza Matoušek, který "vyfasoval" jedno z příplatkových sedadel, se po opuštění auta dlouze protahoval. "Daleko bych takhle jet nechtěl," shrnul čerstvý zážitek.

Tesla Model Y Long Range AWD Motor: 1 × synchronní vzadu, 1 × asynchronní vpředu

Celkový výkon: 324 kW / 441 k

Točivý moment: 493 Nm

Baterie: 75 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 217 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,0 s

Kombinovaná spotřeba: 16,9 kWh/100 km (WLTP)

Kombinovaný dojezd: 533 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 363 / 2040 l

Nosnost (pohotovostní / užitečná): 1979 kg / 640 kg

Délka × šířka × výška: 4751 × 1921 × 1624 mm

Cena: od 1 284 990 Kč

Závěr? Tesla Model Model Y v pětimístné verzi je vzdušné auto s velkým kufrem, ve kterém nikdo netrpí prostorovou nouzí. Naopak, na zadních sedadlech je tu na nohy více místa, než bývá u elektromobilů zvykem. Hlavně díky nízké podlaze.

Jenže tohle všechno se v sedmi lidech rychle změní. Najednou tu není dostatek prostoru pro nikoho, snad kromě spolujezdce na předním sedadle. Extrémní příplatek za dvě nouzová sedadla tak má dost možná bizarní účel, a sice případné zájemce od jejich nákupu spíše odradit.