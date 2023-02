Solární auta jdou nadále ke dnu. Ambiciózní německý projekt končí kvůli penězům

Ani ne před měsícem oznámil Lightyear konec prvního solárního automobilu na trhu. Důvod? Zřejmě nedostatek financí. Teď se k němu přidává další ambiciózní projekt solárního auta. Mnichovská firma Sono Motors musela relativně krátce před plánovaným spuštěním výroby zaříznout svůj projekt Sion. Důvodem jsou - opět - finance.

"Konec projektu Sion odráží rozhodnutí zaměřit se, ve světle špatných podmínek na trhu, na kapitálově méně náročné projekty," stojí v tiskové zprávě Sono Motors oznamující konec své vlajkové lodi. Jak připomíná třeba německý list Handelsblatt, zástupci německého start-upu přitom byli ještě na konci ledna v otázce financování a hledání možných investorů poměrně optimističtí.

Nedostatek financí na rozjezd sériové výroby chtěli majitelé Sono Motors řešit loni v prosinci kampaní s názvem #saveSion, v níž od 3,5 tisíce potenciálních zákazníků plánovali vybírat celou pořizovací částku za solární automobil, nikoliv jen zálohu. Myšlenka však byla taková, že by firma finance získala až ve chvíli, kdy by měla skutečně dostatek objednávek na to produkci zahájit.

Koncem ledna firma Sono Motors kampaň prodloužila do konce února s nadějí, že se povede vybrat požadovaných asi sto milionů eur na rozjezd předsériové produkce. V tu chvíli měla na svém kontě asi polovinu. Jak už dnes víme, investora ani dostatek zájemců se nepovedlo najít. Start-up pak podotýká, že přislíbené peníze z této záchranné kampaně od zákazníků, vzhledem k neúspěchu, vybírat nebude. Ti tak o ně nepřijdou.

Podle poslední bilanční čtvrtletní zprávy z počátku prosince loňského roku pak firma měla ke konci jedenáctého měsíce také zhruba 21 tisíc soukromých objednávek na solární automobil, každý zákazník zaplatil zálohu v průměru dva tisíce eur, asi 47 tisíc korun. To bylo ještě před kampaní #SaveSion. Ani tito zákazníci sice o peníze nepřijdou, nicméně vracet se jim budou postupně.

"Splátkový kalendář" počítá s 30 procenty nejpozději do konce letošního května, dalšími 40 procenty nejpozději do konce června příštího roku a zbylými 30 procenty nejpozději do konce ledna 2025. S poslední splátkou slibuje start-up ještě přidat pětiprocentní bonus, při zmíněné průměrné záloze to tak činí opět v průměru 100 eur.

Sono Motors také podle tiskové zprávy přistoupí k velkému úspornému programu, skončí zhruba tři stovky zaměstnanců - to jsou tři čtvrtiny z celkového počtu -, rezignaci pak oznámil Thomas Hausch, který byl odpovědný za provozní otázky. Cílem je také prodat celý program Sion, a to včetně veškerého hardwaru a softwaru, cenu však Sono Motors neuvádí.

Na druhou stranu se zástupci firmy nezapomněli ani trochu rýpnout do německé vlády. Od roku 2016, kdy vznikla, prý z celkových vybraných 330 milionů eur dostala od státu asi jedno procento. Vláda tak podle Sono Motors prý nevidí udržitelná řešení pro mobilitu stejně jako oni.

Start-up jako takový ale nekončí, jen se bude výhradně zabývat instalací solárních technologií na automobily jiných značek. Spolupracovat bude, podle tiskové zprávy, třeba s Mitsubishi Europe, Scanií nebo producentem nákladních aut a autobusů MAN. Právě autobusy mají být v budoucnu stěžejní součástí byznysu německé firmy. Připomeňme přitom, že ani nizozemský Lightyear neskončil úplně, ale své síly vrhl na vývoj menšího a dostupnější solárního automobilu.

Co byl vlastně Sion od Sono Motors zač? 4,3 metru dlouhý hatchback měl být pokrytý solárními panely, které měly zajistit v průměru až 112 kilometrů týdně jen kvůli slunečním paprskům. Klasická baterie pak měla na jedno nabití zajistit asi 305kilometrový dojezd. Počítalo se též s velkým uplatněním auta v carsharingu.

Sériová produkce měla původně odstartovat v příštím roce, doposud start-up vyrobil osmnáct prototypů, které nechal zájemce v Německu, Rakousku a Švýcarsku dokonce testovat, a tím získával potenciální zákazníky. Cena hotového auta se měla pohybovat kolem 30 tisíc eur, v přepočtu asi 700 tisíc korun.

Kromě dvou nadějných solárních automobilů před několika dny zkrachoval i projekt létajícího slovenského vozu Aeromobil. Opět za tím stál nedostatek financí.