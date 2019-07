U Saabu mají zase vyrábět auta. Řídili jsme solárního konkurenta elektrického VW

Vypadá to, že z výrobních linek ve švédském Trollhättanu budou opět sjíždět nová auta. A nebudou ledajaká. Ambiciózní německý start-up Sono Motors by ve spolupráci s firmou NEVS, která bývalou fabriku Saabu vlastní, chtěl rozjet výrobu dostupného solárního elektromobilu. Jeho cena bude přitom podobná, jakou plánuje i mamutí koncern VW u svého elektrického ID. 3: 25 500 eur, tedy asi 650 000 korun. Už jsme ho řídili.

Firma Sono Motors byla založena teprve před třemi roky, ale její ambice nejsou malé. Na trh chce uvést první sériový solární elektromobil, který bude stát jako dieselový kombík a který chce nabízet společně s unikátními službami a servisním přístupem. Na pohled tedy model Sion nevypadá úplně důvěryhodně: malý hatchback s hranatou zádí.

Firma přitom tvrdí, že tvary vozu určuje jeho hlavní devíza. Je totiž navržen tak, aby mohl být pokryt celou řadou solárních panelů, které umí za den vyrobit dostatek energie na to, aby se s 4,3 metru dlouhým autem dalo ujet až 34 kilometrů.

Běžný Němec přitom denně ujede autem polovinu této vzdálenosti. "Sériové auto bude vybaveno celoplošnými a plně integrovanými solárními články, které budou pokryty speciálním odolným plastem," vysvětluje Mathieu Baudrit, šéf vývoje Sono Motors.

Vzhled vozu má vylepšit i jejich lepší barevné sladění se zbytkem karoserie. Na prototypu jsou totiž jasně patrné. Stejně jako je jasně vidět celá řada ovládacích prvků z elektrického BMW i3. Oproti technologickému demonstrátoru ale Sono slibuje i nárůst rozměrů - auto by mělo být větší a prostornější.

Prvky z "í-trojky" zevnitř zmizí, počítáme, že stejně jako hladký tvrdý prototypový plast. Zůstane naopak zvláštní zelená hmota, která se skrývá za průhlednými panely na přístrojové desce. "Všimli jste si toho?" ptá se Alexandra Rauscherová, tisková mluvčí Sona. "To je mech. Používáme ho jako doplněk kabinového filtru," chlubí se. Biologická hmota by měla zachytit dvacet procent všech pevných částic z ovzduší.

Mech nemech, na krátké testovací dráze se Sono řídí stejně jako každý jiný elektromobil. Na to, že se jedná o prototyp, funguje pohonné ústrojí dospěle a příjemně. Rekuperace funguje stejně jako ve zmíněném BMW i3: auto samo intenzivně brzdí po uvolnění pedálu plynu a klasické brzdy potřebuje jen k zastavení.

Za určitou dospělost prototypu může to, že řadu technologií chce ostatně firma získat od dodavatelů. Sion tedy bude jakousi skládačkou. Baterii s kapacitou 35 kilowatthodin, která má umožnit dojezd až 255 kilometrů, dodává německá firma ElringKlinger, kompaktní elektromotor o výkonu 120 kilowattů je od Continentalu.

"Sono Motors chce být především poskytovatelem služeb mobility," vysvětluje Alexandra, proč vůz vzniká tak, jak vzniká. Sion je vozem, který bude spojen s mobilní aplikací (prostředky k tomu dodá německý Bosch). Své Sono budou zákazníci moci nabízet ke spolujízdě i ke krátkodobým zápůjčkám.

"Soukromá vozidla se denně nepoužívají 23 hodin, často v nich navíc jezdí jen jeden člověk. To jen zhoršuje možnosti parkování v centrech měst. Integrované služby mobility jsou tedy základním prvkem našeho vozu," říká Roberto Diesel (ne, to není vtip) ze Sono Motors.

Sion ale nebude možné sdílet jen jako takový. Firma počítá i s možností nabízet ostatním dokonce energii uloženou v bateriích. Také pomocí mobilní aplikace. Majitel se bude moci rozhodnout, kolik energie ve svých bateriích nasdílí jinému motoristovi a kolik za to bude chtít. Auto je vybaveno rovněž klasickou zásuvkou, nebude problém jím tedy na chatě pohánět třeba kotoučovou brusku.

Svébytný má být rovněž systém oprav. Instalaci základních součástek k opravám by měli majitelé, ale i obyčejní mechanici bez jakékoli certifikace zvládnout doma na základě videonávodů. Komplikovanější to bude jen se součástmi karoserie a zejména vysokonapěťového pohonného ústrojí. V tomto případě by měl být servis zajištěn u jedné z předních evropských servisních sítí.

Ambiciózní plány Sona (ročně by chtělo vyrobit na 43 000 vozů) jen ukazují, že elektromobilita může měnit zavedené pořádky na automobilovém trhu. Dokazuje to i úspěch Tesly, která na vybraných trzích dokáže konkurovat zavedeným německým značkám. Naděje vzbuzují i další sebevědomé projekty: třeba elektrické pick-upy Rivian, do nichž investoval Ford, další solární elektromobil postavený firmou Lightyear a tak dále.

Můžete pochybovat, že se jedná o pouhé plácnutí do vody. Sono Motors ale se svými prototypy uspořádalo vloni sérii testovacích jízd po Německu. Ne pro vývojové inženýry, ale pro reálné zákazníky. Nyní již eviduje přes 10 000 objednávek. A to navzdory tomu, že firma původně slibovala cenu o devět tisíc eur nižší, než je konečných 25 500 eur.

Jestli se bude jednat o evropskou Teslu, která nabídne skutečně dostupný elektromobil širokým masám, to uvidíme příští rok, kdy se rozběhnou dodávky prvních kusů novým majitelům. Na východ od německých hranic si prý budeme muset počkat o něco déle.