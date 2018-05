V roce 2020 má u nás jezdit čtyřikrát více elektroaut. Stále to však znamená podíl jen 0,08 procenta

před 1 hodinou

Počet elektromobilů na českých silnicích by se měl v roce 2020 zvýšit proti loňsku téměř čtyřikrát na zhruba 5000 vozidel. Na dvojnásobný počet 12 tisíc se rozmnoží také hybridy. Kvůli přísnějším emisním limitům by měl opravdový rozmach nastat v dalších pěti letech. V roce 2025 by proto mohlo na českých silnicích jezdit již 100 tisíc elektromobilů. Na konferenci Elektromobilita 2018 to dnes řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Elektromobily si zatím podle Muřického z 95 procent pořizují firmy. Tomu odpovídá i státní podpora. Převážná část dotací z operačních programů by ale měla směřovat spíše do budování infrastruktury dobíjecích stanic. V roce 2020 by jich mělo být již 1300, jenže pouze 500 z nich budou rychlodobíjecí. Přehled Vyplatí se koupit nový Nissan Leaf? V Čechách začíná na 850 tisících, porovnali jsme ho s VW e-Golf prohlédnout Ministerstvo zatím vypsalo tři výzvy na čerpání dotací pro pořízení elektromobilů. Přihlásilo se celkem 290 projektů na nákup 680 vozů na elektrický pohon. Do konce letošního roku by měla být vypsaná čtvrtá výzva. V celé Evropě by podle odhadů Evropské komise mělo v roce 2020 jezdit 3,3 milionu elektromobilů, z toho okolo jednoho milionu v Německu. V současnosti na kontinentu jezdí asi 530 tisíc elektromobilů. Elektromobily v současnosti nabízí jen několik automobilek, další je vyvíjí. Všechno směřuje na rok 2020, kdy začnou platit další zpřísňující emisní limity na vypouštění CO2. Na trhu by se proto měly objevit desítky nových modelů. Minimálně dva již oznámila i Škoda Auto. Jen pro srovnání: Celkový počet osobních vozů v registru vozidel se loni meziročně zvýšil o 224 tisíc na 5,593 milionu a jejich průměrné se přitom zvýšilo ze 14,48 roku na 14,62 roku. Pokud tento nárůst bude pokračovat stejným tempem, bude u nás v roce 2020 jezdit okolo šesti milionů automobilů. Pět tisíc elektromobilů představuje pouze 0,08 procenta…