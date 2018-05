Chytré myčky dorazily do Česka. Lze do nich vjet bez čekání i bez placení díky mobilní aplikaci

před 22 minutami

Řidič nemusí kupovat poukaz do myčky na pokladně čerpací stanice a zadávat kód před vjezdem do automyčky. Zařízení jej pozná podle registrační značky. Umožní to mobilní aplikace, kterou představila síť Benzina.

Benzina, která v Česku provozuje největší síť čerpacích stanic, spouští novou mobilní aplikaci. Ta má usnadnit mytí auta v myčce. Díky aplikaci lze zaplatit mytí auta předem mobilem a vjet rovnou do mycího boxu bez zastavení na pokladně čerpací stanice. Přehled Na dalších čerpacích stanicích budou prodejny s potravinami. Šetří to čas, říkají zákazníci prohlédnout Není ani nutné stavět před vjezdem a zadávat kód, který obsluha na pokladně běžně vydává. Řidič si navíc může dopředu zjistit, jestli na vybrané mycí lince není před vjezdem fronta a rozhodnout se, jestli nebude lepší zajet jinam. Aplikaci Mycí digi linka vytvořila pro Beninu finská společnost Superoperator, která je mezi prvními firmami na světě zabývajícími se vyvíjením chytrých mycích aplikací. Je k dispozici pro operační systémy iOS i Android a není zpoplatněná. "Řidič si v aplikaci vybere vhodnou myčku v okolí, zvolí si mycí program, online během pár vteřin zaplatí a může vjet rovnou do myčky bez jakéhokoli vystupování nebo otevírání okénka," vysvětluje Agnieszka Bobrukiewicz, vedoucí odboru marketingu skupiny Unipetrol. V mobilní aplikaci si řidič uloží číslo platební karty a také registrační značku vozu. Právě to mu umožní, aby vjel do automyčky, aniž by musel nejdříve zastavit u pokladny a zakoupit mycí program a poté zastavit před vjezdem do mycího boxu a zadávat kód. Automyčka totiž "přečte" značku, automaticky otevře dveře a spustí zaplacený program. Aplikace navíc živě přenáší obraz z kamer umístěných na automyčkách, je tedy možné si předem zkontrolovat obsazenost. V současnosti má Benzina v provozu 404 čerpacích stanic a na 57 z nich provozuje automyčku. Aplikace má fungovat na všech myčkách značky Benzina. 10 fotografií Foto: Vysavač, kávovar nebo hodinky za cenu domu. Prohlédněte si bizarní výbavu aut Konkurenční provozovatelé čerpacích stanic podobnou aplikaci zatím nenabízejí. Shell sice už v roce 2016 spustil možnost platit tankování a loňského roku také automyčku pomocí služby Masterpass, což je digitální peněženka od karetní firmy Mastercard, ale automyčka nedokáže "přečíst" registrační značku auta tak jako u Benziny. Možnost zkontrolovat si obsazenost zatím čerpací stanice jiných značek rovněž nenabízejí.

autor: Eva Srpová