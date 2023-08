Video: BMW vyjelo na střechu nákupního centra v Praze po dvou kolech

Řidič červeného BMW zvolil netradiční způsob, jak se dostat na střešní parkoviště nákupního centra na pražském Chodově. Úzký a nepřehledný úsek, kdy se auto několikrát otočí o 360 stupňů, zdolal na levém boku.

Za videem, které se v těchto dnech šíří po sociálních sítích, stojí automobilový kaskadér Jiří "Jerry" Stoch. Je na něm vidět bavorský kombík, jak šplhá vzhůru po spirále k parkovišti nákupního centra. Celkem šlo o tři a půl otáčky.

Ze záběrů je patrné, že při jízdě po dvou kolech nezbývá kolem auta mnoho místa. Chvílemi to působí tak, že jde spíš o centimetry. "Samozřejmě jsme si dopředu vše změřili, abychom zjistili, jestli je to proveditelné. A taky jsem trochu trénoval, ale stoupání do takového poloměru prostě nasimulovat nejde," říká Jerry a dodává, že celou výzvu naštěstí "dal" na první pokus.

Na boku po levých kolech se prý dá na jistotu zatáčet pouze doleva. "Jede se takzvaně na ucho, je to jediný způsob, kdy řidič vidí na cestu." U pravotočivé serpentiny mu totiž ve výhledu brání kapota a v takovém případě se musí spoléhat jen na svoje pocity. "Tyhle hodně technické kousky je proto lepší provádět s levou stranou auta, kdy řidič sedí dole v těžišti," vysvětluje Jerry.

Zatímco jízda po dvou kolech v přímém směru patří k běžným dovednostem automobilového kaskadéra, jet v úzkých serpentinách a navíc do kopce je disciplína nesrovnatelně těžší. "Aby auto vůbec zatočilo, musí být ve fázi, kdy už vlastně přepadá na bok a řidič ten pád po celou dobu vyrovnává," přibližuje techniku jízdy.

Netradiční zdolávání točitých výjezdů u nákupních center má v Česku svou tradici, zatím však vždy šlo o jízdu smykem neboli driftem. "Jeden z mých blízkých kamarádů to odstartoval s desetiválcovou "em pětkou" ještě v době, kdy nebyly tak rozšířené sociální sítě. Ale třeba video s bílým Nissanem už je docela známé a po něm to stejným způsobem vyjelo ještě mnoho dalších," upozorňuje Jerry, kterého napadlo, že by nebylo od věci celou sérii nějak završit.

Na rozdíl od jízdy smykem si však do poslední chvíle nebyl jist, jestli celá akce nakonec klapne. Na otázku, jaké to je, vyjet na střechu tímto způsobem, proto odpovídá s úlevou: "Dost těžký. Jak říká můj kamarád a známý kaskadér Petr Hnětkovský, byl to velký boj."

Zároveň si ale nemyslí, že by jeho počin mohl vzbudit negativní reakce. "Na rozdíl od driftu to byla tichá, pomalá, zkrátka absolutně gentlemanská jízda s kombíkem po nákupech. A děkuju všem, kteří se na ní podíleli," uzavírá Jiří "Jerry" Stoch s úsměvem.