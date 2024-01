Diskutuje se o odložení zákazu nových aut se spalovacím motorem, tvrdí v Porsche

Termín 2035, kdy by se na území EU měly prodávat jen vozy s nulovými emisemi, což de facto znamená konec aut se spalovacími motory, by se mohl oddálit. Finanční ředitel Porsche Lutz Meschke tvrdí, že se o tom diskutuje.

Plán Evropské unie na postupné ukončení prodeje nových automobilů se spalovacím motorem do roku 2035 by se mohl odsunout. Řekl to podle agentury Bloomberg finanční ředitel automobilky Porsche Lutz Meschke během představení nového modelu Porsche v Singapuru. SUV Macan bude plně elektrické.

"V současné době se hodně diskutuje o konci spalovacích motorů," řekl Meschke. "Myslím, že by se to mohlo odložit," dodal.

Zpomalení objednávek elektromobilů vyvolalo pochybnosti, zda Evropská unie plní plán postupného vyřazování vozidel se spalovacím motorem. Tento krok představuje jednu z nejambicióznějších snah o omezení emisí oxidu uhličitého.

Spotřebitele v regionu od nákupu elektromobilů odrazuje nedostatek spolehlivých nabíjecích míst, trvale vysoké ceny elektromobilů a zrušení pobídek pro jejich nákup. Británie již odložila plánovaný zákaz prodeje nových benzinových a naftových modelů o pět let, na rok 2035.

Výrobci prémiových a luxusních elektromobilů se obejdou bez dotací, ale v segmentu cenově dostupnějších modelů pro masový trh je zrušení dotací špatné, uvedl Meschke. Kvůli současné situaci, kdy je v Evropě neochota kupovat elektromobily, by se dotace podle něj mohly vrátit.

Loni Německo odmítlo podpořit přijetí plánu EU na postupné vyřazení nových vozidel se spalovacími motory a požadovalo, aby Brusel chránil také vozidla poháněná tzv. e-palivy, která jsou vytvořena pomocí elektrolytického procesu, kde se používá elektřina k rozkladu vody na vodík a kyslík.

Vodík získaný tímto způsobem lze následně použít jako základ pro výrobu syntetických paliv, včetně syntetických benzinů, dieselů nebo metanu. Tuto technologii podporuje právě Porsche. Automobilka se v roce 2022 připojila ke skupině investorů, kteří vsadili 260 milionů USD (5,9 miliardy Kč) na začínající firmu budující závod na výrobu těchto paliv v Chile.