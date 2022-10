Devět mimozemšťanů středem pozornosti. Hyundai Staria je ufo, za nímž se všichni točí

Devítimístná vozidla jsou v automobilovém světě ostrov sám pro sebe. Nehoní se tu móda a generace se nestřídají tak rychle. V poslední době těchto praktických aut znatelně ubývá, protože se výrobcům nevejdou do limitů CO2. Hyundai se postaral o senzaci už tím, že do této vymírající třídy vůbec vstoupil. Navíc to okořenil ufologickým vzhledem, na který lidé v ulicích doslova zírají.

Ani my jsme se zprvu nemohli vynadívat. Designérům Hyundaie se poslední dobou daří prošlapávat neobvyklé cesty, což už loni ukázal Ioniq 5. Staria je o to působivější, že mezi dodávkami a minibusy se na design a futurologii nikdy nehrálo. Související Průkopnické Hyundai končí. Ioniq naučil českou policii jezdit na elektřinu 28 fotografií Uvnitř už to žádné Apollo 11 není, ale na dodávku působí interiér docela blahobytně. Stanovišti řidiče vévodí dotyková obrazovka a digitální ukazatele známé z Tucsonu, volič samočinné převodovky nahradila moderní tlačítka. Povrchovým úpravám, které se v užitkových vozech obvykle moc neřeší, tu byla věnována nepřehlédnutelná péče. S výjimkou nejluxusnější verze se Staria prodává s devíti sedadly, ale upřímně řečeno je v praxi osmimístná. Spolujezdec vpravo si totiž užívá stejně pohodlné a široké křeslo jako řidič, takže na teoretického "třetího vpředu" zbývá sedátko trpasličích rozměrů. Dá se sklopit do podoby stolečku, což je asi nejužitečnější. Cestující v druhé řadě si užívají komfort blízký osobnímu autu. Karoserie je totiž velmi široká a posuvné dveře tenké, takže třem dospělým není těsno ani v rovině loktů. Třetí řada se musela vmáčknout mezi blatníky, a tak už je o pár čísel užší. Kolik místa ještě za ní zbývá na zavazadla, nás mile překvapilo. Výrobce uvádí 831 litrů a jak vidíte na snímcích, asi nelže. Kufr je to zkrátka obří, nezůstává nic dlužen nákladnímu původu Starie ani celkové délce 5,3 metru. Související Nejúspornější sedmimístná auta na trhu. I rodina se dá převézt za rozumné peníze Přehled Naopak variabilita prostoru její nejsilnější stránkou není. Každou ze dvou řad sedadel lze v určitém rozsahu posouvat po kolejnicích a opěradla sklápět. Toť vše. Úplného stěhováka byste ze Starie udělali až s pomocí nářadí a pracné demontáže obou zadních lavic. Je prostě udělaná na to, aby vozidla lidi a jejich zavazadla. A to dělá dobře. Nezávislé zavěšení všech kol umožňuje delší zdvihy a tedy i měkčí pérování. Staria se hladce nese přes většinu hrbolů a její podvozek ideálně spojuje pohodlí posádky s jistotou pro řidiče. Leccos si nechá líbit i v zatáčkách, což sice nevyužijete každý den, ale nadhled pro případ nouzového manévru je uklidňující. Pod krátkou přídí se skrývá 2,2litrový diesel. Nikoli v odlehčené hliníkové verzi pro SUV Santa Fe, ale ve starší a robustnější litinové. Při jízdě se rozdíl - daný i jednodušším příslušenstvím - pozná podle delší prodlevy po přidání plynu. Kdo chce jezdit úsporně a vyvarovat se zbytečného vytáčení, musí mít trochu trpělivosti. Související Češi u hranic jezdí tankovat levnější palivo raději do Polska, aby ušetřili Jak se ale motor nadechne, táhne kopec nekopec. Příplatkový automat s hydraulickým měničem se rozjíždí plynule, řadí hladce a díky osmi stupňům stále drží nízké otáčky, v nichž ropák ani nenadělá moc rámusu. S lehkou nohou se dá jezdit kolem osmi litrů, dynamičtější styl a dálnice průměr citelně zvednou. Tak to ale s dodávkami chodí, jsou těžké a mají velký odpor vzduchu. Související Rozpolcený Volkswagen. Multivan T7 je víc osobák a prověří, kdo umí jezdit úsporně 31 fotografií Že je Starie pěkný obřík, nezapře ani při parkování. Rejd má dobrý, ale na ulicích i u obchoďáků se pro něj hůř hledá místo. Karoserie je také neobvykle vysoká, proto pozor v podzemních garážích. V naší redakční si vůz brnkal anténou o navigační cedule a kufr s aerodynamickým křídlem jsme nesměli otevřít pod trubkou hasicího zařízení. To je ale za nadstandardní prostor přijatelná daň a jiné mouchy jsme na Starii nenašli. Nečekaně vstřícná je i cena, startující na 950 tisících korun za verzi s ručním řazením. Ford Custom začíná na 1,24 milionu, přitom je menší a nemá k dispozici pohon všech kol. Hyundai Staria Motor: dieselový 4válec, 2199 cm3

Výkon: 130 kW při 3800 ot./min

Točivý moment: 430 Nm při 1500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 185 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 12,4 s

Kombinovaná spotřeba: 8,5 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 831 l

Cena: od 949 900 Kč Volkswagen Multivan je ještě dražší, o Mercedesu třídy V nemluvě. Renault Trafic už nepořídíte se třetí řadou sedadel, zatímco Peugeot, Citroën i Opel už dokonce prodávají - v Česku spíš neprodávají - výhradně elektro. Bohužel auta nejsou a to platí i o Starii. Letošní národní kvóta čítající sto vozů byla okamžitě pryč a do budoucnosti nikdo nevidí. Kdo ví, možná se po nás někteří lidé na ulicích tolik otáčeli, protože si chtěli Starii koupit a nevyšla na ně.