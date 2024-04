Už i Dacie budou kvůli rychlé jízdě pípat. Nová povinná výbava lehce zvedla ceny

To, co už musejí nějakou dobu mít nově uvedená auta, čeká od 7. července na úplně všechna auta nově prodaná v zemích Evropské unie. Akustické upozornění na překročení nejvyšší rychlosti nebo pomocník pro jízdu v pruzích se tak nevyhne ani nejlevnějším autům na trhu. Ty v důsledku toho zdraží, jak ukazuje Dacia. Naštěstí ne o moc.

Ačkoliv podle zástupců Dacie jejich zákazníci asistenční systémy nevyžadují, evropská nařízení jsou neúprosná. A tak i Sandero a Jogger budou odteď vydávat nepříjemný zvuk při byť jen velmi mírném překročení rychlosti. Je to funkce, která je z bezpečnostního předpisu známého jako GSR2, ta asi nejčastěji propíraná. U některých značek ji lze alespoň rychle vypnout, to umí třeba BMW nebo Renault, jinde je to ale běh na dlouhou trať několika vrstvami v palubním systému.

Jak to bude mít Dacia, teprve uvidíme, automobilka nicméně slibuje rychlou deaktivaci některých systémů pomocí tlačítka "moje bezpečnost" vlevo pod volantem. Dá se očekávat, že to směřuje především k systému rozpoznávání značek s upozorněním na překročení rychlosti. Stiskem jediného tlačítka lze ostatně systém po každém nastartování vypnout třeba i v novém Renaultu Scenic.

Rychlostní asistent ale není jedinou novinkou ve výbavách Dacií. Už v základu tak budou mít také nouzové brzdění s detekcí chodců a cyklistů, pomocníka pro jízdu v pruhu, varování před opuštěním jízdního pruhu, zadní parkovací senzory, automatická světla a stěrače nebo upozornění na únavu řidiče. Tento soupis pak doplňují ještě záznamové zařízení o nehodách, alkoholový imobilizér a signál nouzového zastavení.

To vše samozřejmě zvedlo základní cenu Sandera a Joggeru, kterých se instalace systémů aktuálně týká. Nový Duster je už mít musí, stejně tak omlazený Spring, jehož ceny ale zatím neznáme. Starý Duster se pak doprodává ze skladových zásob, jeho se proto nové systémy netýkají.

U Sandera zároveň z nabídky vypadl základní atmosférický litrový tříválec, takže novým základem je přeplňovaný tříválec s výkonem 67 kW. Startovací cena je tak 319 900 korun, o 3,5 tisíce vyšší než doposud. Nicméně díky konci atmosférického motoru se Sandero poprvé nedostane pod hranici 300 tisíc korun. Aut pod ní tak na českém trhu nadále ubývá.

Kromě litrového motoru má pětidveřový hatchback ještě stejnou jednotku upravenou pro provoz na LPG, ta startuje na 334 900 korunách. Mimochodem, základní výbava Essential dále nemá standardně klimatizaci, tu nabízí až vyšší stupeň Expression. Ze Sandera pak vychází dobrodružnější model Stepway, ten se nabízí se stejnými motory a stojí nově od 354 900 korun, ve výbavě Extreme se pak dodává i s 81kW litrovým tříválcem.

Zajímavější jsou nakonec novinky u Joggeru, který do Česka konečně míří také jako hybrid. Jedná se o stejné ústrojí jako v novém Dusteru s elektrifikovanou benzinovou šestnáctistovkou o systémovém výkonu 104 kW a s automatickou převodovkou. Papírově si hybridní kombi řekne o 4,7 až 4,8 l/100 km.

Od klasického Joggeru je hybridní jasně rozpoznatelný podle digitálního přístrojového štítu s úhlopříčkou sedm palců, k dispozici je pak pohonné ústrojí od druhé výbavy Expression. To znamená ceny od 569 tisíc korun, přičemž i hybridní verzi je možné mít se sedmi sedadly. Pak cena poskočí o dalších 30 tisíc korun.

S novými bezpečnostními prvky a také manuální klimatizací od základní výbavy pak Jogger stojí minimálně 425 500 korun, to je o osm tisíc více než doposud. Pod kapotou je v takovém případě litrový přeplňovaný tříválec s pohonem na plyn. Kromě něj se Jogger nabízí ještě s litrovým přeplňovaným tříválcem na benzin o výkonu 81 kW, který stojí od 455 tisíc korun, ale už ve vyšší výbavě. Třetí řada sedadel je vždy za příplatek 30 tisíc korun.