Kam směřuje budoucnost automobilů? Debatovat o tom budou čeští studenti

Co se týče výroby aut, platí Česko jednoznačně za automobilovou velmoc. O tom, že ale posouváme dál i vývoj v této oblasti, se moc nemluví. Čeští studenti se budou budoucnosti dopravy věnovat 31. října na unikátní konferenci.

Škoda, Continental, Value 4Industry, Faurecia… To jsou příklady čtyř společností, které u nás nejen vyrábějí auta nebo součástky do nich, ale pracují i na vlastním vývoji. Studentský magazín Studenta svolal na poslední říjnový den akci, při níž se všichni, kdo chtějí posouvat tuto oblast dále, mohou dozvědět, co je ve vývoji čeká a na čem se aktuálně pracuje.

Na akci promluví Tomáš Rousek, vesmírný architekt a spolupracovník NASA. Všem účastníkům představí vizi dopravy budoucnosti. Odpoví třeba na otázku, jak se rozšíří autonomní vozy a kdy nás skutečně budou po silnicích vozit robotická vozidla.

Studenti se také dozví, co je v nejbližší době čeká v praxi a proč u nás stále jezdí tak málo elektromobilů. Prohlédnout si bude možné i studentskou formuli, se kterou závodí budoucí inženýři z Fakulty strojní ČVUT.

Matěj Bartecký z Continentalu má představit, na čem zrovna v Česku ve vývoji pracují. Už teď můžeme prozradit, že v Česku vznikají i takové vychytávky jako head-up displeje pro supersporty Ferrari nebo klíčky pro luxusní Jaguary.

Studenti se mohou na akci, která se koná 31. 10. v budově CIIRC v pražských Dejvicích, registrovat zdarma. Více informací na www.studenta-party.cz.