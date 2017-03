České "létající auto" se projíždělo po Praze. Pilot dostal chuť na kávu z Václaváku

před 43 minutami

Přerovský vírník dostal homologaci pro silniční provoz. Jeho výrobce se proto vydal do Prahy na kávu. Pohon elektromotorem má usnadnit přepravu z letiště, například kvůli tankování paliva nebo parkování. "Létající auto" se veřejnosti představí na začátku dubna na letecké výstavě v německém Friedrichshafenu.

Přerovský výrobce vírníků postavil své první "létající auto". Prototyp modelu Gyrodrive dostal pohon elektrickým motorem, to aby se usnadnil jeho pohyb z letiště. Vírníky totiž pro let tankují běžné palivo, tedy benzin Natural 95. Díky své kompaktní velikosti také mohou parkovat ve větších garážích. Proto se jízda po silnici docela hodí.



V letu vírník Gyrodrive zvládá maximální rychlost 180 km/h, přitom spotřebuje okolo 15 litrů benzinu na 100 km. K pohybu používá motory Rotax. Na silnici ho pak pohání blíže nespecifikovaný elektromotor, se kterým je stroj schopný dosáhnout maximální rychlosti 40 km/h. Splňuje i další podmínky, které byly nutné pro udělení homologace do silničního provozu, jako je například správně umístěné osvětlení.



Vírník má speciální registrační značku zvláštního motorového vozidla, která ho opravňuje pouze k cestám na letiště a z něj. Řídit ho můžete jen ve chvíli, kdy máte řidičské oprávnění skupiny B, ale zároveň i pilotní průkaz na vírník.

Co je to vírník Jde o letadlo těžší vzduchu, které je opatřeno rotujícími nosnými plochami. Na rozdíl od vrtulníků však vírník nemá rotor poháněný vlastním motorem. Místo toho je opatřen zadní nebo přední vrtulí poháněnou motorem, jejíž rotace způsobí dopředný pohyb vírníku. Při dopředném pohybu vznikají aerodynamické síly, které roztáčejí horní rotor. Vírník tedy není schopný kolmého startu, ale potřebuje rozjezdovou plochu minimálně 50 metrů dlouhou. Umí nicméně létat i pomalu, zhruba rychlostí 30 km/h.

"Létání mě baví. Jen se člověk potkává s různými složitostmi proti provozu auta, jako kde hangárovat, tankovat, spát a jíst na cestách. Jednoduchá úprava, aby tyto stroje mohly kousek a klidně i pomalu projíždět na silnicích, by všechny tyto starosti vyřešila. Pustili jsme se tedy do práce - naučit vírníky jezdit a schválit je pro silniční provoz. Přáním a cílem se stal přílet na letiště do Prahy a kafe v kavárně na Václavském náměstí. A to vše legálně s letadlem schváleným pro let i jízdu," napsal po úspěšném splnění tohoto úkolu na Facebooku tvůrce vírníků Pavel Březina.



Po cestě ho kontrolovala i poměrně zmatená policejní hlídka, která si s vírníkem zprvu nevěděla rady. Vše ale bylo podle Březiny v pořádku. Policisté mu dali i "dýchnout" jako při běžné kontrole a pak mohl za kávou pokračovat dál. Dalším cílem je cesta s celou rodinou do Londýna, kde by chtěl využít vjezd a parkování pro ekologická vozidla. Jde přeci o elektromobil.



Přerovské "létající auto", nebo spíš jezdící letadlo se nyní předvede veřejnosti na výstavě v německém Friedrichshafenu, která začíná 5. dubna. Tam si firma bude zřejmě zjišťovat zájem o takový stroj. Pokud se osvědčí, mohla by se pustit do sériové výroby. Cena zatím není jasná. Model Gyrodrive nicméně vychází z vírníku Calidus, který vyjde na 1,7 milionu korun bez DPH.

Podívejte se na cestu vírníku z Přerova do Prahy:

Vírníkem do Prahy | Video: YouTube.com

autor: Jan Markovič