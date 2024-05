BYD pokračuje v útoku na Evropu. Chystá superlevný elektromobil a rozšíření výroby

Čínská automobilka BYD zvažuje výstavbu další továrny v Evropě. Na konferenci o budoucnosti automobilového trhu pořádané listem Financial Times (FT) v Londýně to dnes řekl šéf evropských aktivit podniku Michael Shu. Dodal, že BYD se do roku 2030 hodlá stát předním výrobcem elektromobilů v Evropě.

Shu rovněž oznámil, že automobilka BYD uvede na evropský trh levný elektromobil založený na jejím čínském modelu Seagull, který by se měl prodávat za méně než 20 tisíc eur (zhruba půl milionu korun). Seagull se v Číně prodává za méně než 10 tisíc eur (zhruba 250 tisíc korun). Související Nejlevnější čínské elektro auto v Česku proti "levnému" Volvu. Kdo je vítěz? 33 fotografií Jedná se o běžnou praxi, skutečně levná tak čínská auta v Evropě zatím nejsou, jakkoliv stojí často o něco méně než srovnatelný evropský ekvivalent. Nejlevnějším evropským elektromobilem BYD je v současnosti kompaktní Dolphin za nejméně 779 tisíc korun. Elektromobily jsou v průměru asi o 30 procent dražší než srovnatelné modely se spalovacími motory, což podkopává poptávku po autech s elektrickým pohonem. Tradiční evropské automobilky proto nyní usilovně pracují na vývoji cenově dostupnějších modelů elektromobilů, píše agentura Reuters. Společnost BYD koncem loňského roku oznámila, že postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta. Dodala, že továrna ve městě Segedín by měla vytvořit tisíce nových pracovních míst. BYD už v Maďarsku provozuje továrnu ve městě Komárom u slovenských hranic, která vyrábí autobusy s elektrickým pohonem. Pro evropské automobilky, například německý koncern Volkswagen, znamená nová továrna BYD v Maďarsku vyhlídku na dalšího silného konkurenta na evropském trhu s elektromobily. Související Jak zastavit čínskou invazi levných aut do Evropy? Jen vysokými cly, tvrdí analýza Maďarsko se za vlády premiéra Viktora Orbána stalo pro Čínu důležitým obchodním a investičním partnerem. To podle agentury Reuters kontrastuje se vztahy některých jiných členských zemí Evropské unie k Číně. Shu dnes podle FT potvrdil, že nová továrna v Maďarsku bude vyrábět elektromobily a hybridní auta umožňující dobíjet baterii z elektrické sítě. "Máme špičkové technologie a velmi silný plán rozvoje," prohlásil manažer. "Věříme, že do roku 2030 bychom mohli zaujmout vedoucí postavení (na evropském trhu s elektromobily)," dodal. BYD není jedinou čínskou automobilkou, která začne svá auta vyrábět v Evropě, což by mělo snížit jejich ceny. Ještě letos má v někdejší továrně Nissanu v Barceloně, kde se vyráběly mimo jiné pick-upy Navara, výroba automobilů Omoda 5. To je značka, která spadá do portfolia Chery. Související Bude Leap. Výrobu levného čínského elektromobilu rozjede v Evropě Stellantis 6 fotografií Čínský výrobce vytvořil společný podnik s lokálním producentem Ebro EV Motors, který tak využívá někdejší slavné jméno nákladních automobilů. Španělé začnou v továrně po boku Chery produkovat vlastní elektrický pick-up s dojezdem 440 km. Zatím představený prototyp vychází z Nissanu Navara, který evokuje i vnějším vzhledem. Chery podle agentury Reuters plánuje do Evropy do konce příštího roku uvést hned šest modelů od svých značek Omoda a Jaecoo. Zatím uvedená Omoda 5 se nabízí s benzinovým i plně elektrickým pohonem. Už dříve vyšlo najevo, že již letos v létě by měla v polských Tychách začít montáž malého elektromobilu Leap T03 z dílů dodávaných z Číny. Továrna na jihu Polska nebyla vybrána náhodou, 21 procent automobilky Leapmotor totiž vlastní Stellantis, který tam vyrábí mimo jiné Fiaty 500 a 600 nebo Jeepy Avenger