"Bavorák", jaký jste ještě neviděli. Jednostopé BMW chce ohromit hlavně nemotorkáře

Prý to není elektrická motorka ani elektrický skútr, ale typ jednostopého vozidla, které BMW označuje jako eParkourer. Jeho tvary i parametry předurčují model CE 02 primárně k jízdě v městském provozu. Nasvědčuje tomu i cena, je to jedno z nejlevnějších jednostopých vozidel s modrobílou vrtulí. A redakce Aktuálně.cz dostala jako jedna z prvních v Česku možnost posadit se za jeho řídítka.

Jako autor těchto řádků se musím hned na úvod přiznat k jedné věci. Až doposud jsem nikdy na žádné motorce ani skútru nejel. Dokonce i Pionýr nebo Babeta mě minuly. BMW CE 02 se tak stalo doslovnou vstupní stanicí do světa jedné stopy. Neúmyslně jsem se tak možná částečně trefil i do cílové skupiny, na kterou BMW cílí - tedy jedince, kteří s jednou stopou (záměrně nepoužíváme slovo motocykl) začínají.

Sžít se s eParkourerem není nikterak těžké. Ačkoliv v útrobách pracuje vzduchem chlazený elektromotor, má CE 02 klasická řídítka a brzdy, vpředu s ABS. Díky rekuperaci ale v mnoha situacích budete nakonec stroj ovládat jen pomocí akcelerátoru. Jakmile přestanete přidávat, začne CE 02 automaticky zpomalovat, jako je to běžné při rekuperaci u elektromobilů.

To se hodí především ve městě, kde to může zredukovat nutnost používat brzdy. Není to ale jediný jízdní režim, který novinka od BMW nabízí. Zvolit je možné i takový s nulovou rekuperací, kdy je tedy maximalizovaná jízda setrvačností.

S řidičským oprávněním skupiny AM je možné usednout za řídítka jen jedné ze dvou dostupných variant. Pochopitelně jde o slabší model s výkonem 4 kW, který má omezenou rychlost na 45 km/h a na jedno nabití zvládne s 1,96kWh baterií (ta je vyjímatelná) 45 kilometrů. Něco málo je samozřejmě možné doplnit rekuperací, rozhodně to ale dojezd neprodlouží o desítky kilometrů.

V městských uličkách se CE 02 cítí jako ryba ve vodě. Ochotně díky elektrickému pohonu reaguje na přidání plynu, a to i téměř na hranici omezené maximální rychlosti. O rekuperaci při zpomalování již byla řeč, je to zkrátka hodně podobné jízdě v elektromobilu.

Díky relativně nízké hmotnosti 119 kilogramů se eParkourer snadno ovládá i v zatáčkách. Při výjezdu mimo městské komunikace je omezovač samozřejmě překážkou, je to něco, jako když potkáte na silnici Aixam nebo podobné vozítko, které je možné řídit od patnácti let.

Pro častější výjezdy mimo městskou zástavbu tak bude určitě vhodnější silnější verze s 11 kW, která zvládne až 95 km/h, z 0 na 50 km/h zrychluje za tři vteřiny a ujede na jedno nabití díky dvěma 1,96kWh akumulátorům přes 90 kilometrů. Se 132 kilogramy přitom váží jen o trochu více než čtyřkilowattová verze, nicméně na tu už budete potřebovat řidičské oprávnění skupiny A1, nelze ho tedy řídit pouze s řidičákem na auto.

Vzhled stroje s ocelovým rámem je pak sice jednoduchý, ale vlastně nadčasový. BMW nabízí základní verzi v celočerné kombinaci anebo s volitelným paketem Highline za 21 930 korun, který mimo jiné přidá zlatě lakovanou přední vidlici nebo černou rozsvítí prvky v bílé a světle modré. Když obě varianty ale postavíte vedle sebe, skoro se nicméně krade do hlavy myšlenka, že celočerné základní provedení vypadá atraktivněji.

Paket Highline nicméně přidává kromě vzhledových úprav i další věci. Třeba možnost nabíjet baterku až 1,5 kW, což je ovšem prvek dostupný jen silnější variantě. Ta má jinak standardně nejvýše 1,1 kW, z 20 na 80 procent se tak baterka dostane za zhruba dvě a tři čtvrtě hodiny. Slabší variantu CE 02 je možné nabíjet jen 0,9 kW, z 20 na 80 procent se jeho baterka dostane za 85 minut.

Vedle nabíjení se pak hodí třeba i vyhřívané rukojetě řídítek nebo držák na chytrý telefon, který tak může doplnit standardní malý displej, ukazující aktuální rychlost nebo stav nabití baterie.

Základní verze CE 02 AM s výkonem 4 kW se dá koupit za 184 500 korun, silnější verze s 11 kW stojí nejméně 209 tisíc korun. Kromě paketu Highline je možné z příplatků vybrat třeba sadu cestovních tašek nebo další originální příslušenství.

CE 02 tak představuje jednu z nejlevnějších cest k jednostopému vozidlu s modrobílou vrtulí, ne ale nejlevnější. Třeba skútr C 400 X startuje na 179 tisících korunách, model G 310 R dokonce na 142 290 korunách. Provoz bez emisí CO2 ale nenabízí ani jeden.