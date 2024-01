Blíží se levná Tesla? Elon Musk chystá nový elektromobil, mohl by stát 600 tisíc

Trh s levnými elektromobily čeká v příštím roce dost možná revoluce. Podle zdrojů agentury Reuters totiž Tesla přijde s novým autem, které by mohlo být dlouho očekávaným modelem s cenovkou kolem 600 tisíc korun. Americká automobilka by tím reagovala nejen na čínskou konkurenci, ale třeba i francouzské značky Citroën a Renault, které s podobně drahými elektroauty přijdou už letos.

Takhle si před pár lety svět představoval, že by mohla vypadat základní Tesla. Dočkáme se jí za rok? | Foto: Tesla/WeChat

O tom, že Tesla chce příští rok zahájit výrobu nového elektromobilu, řekly agentuře Reuters zdroje obeznámené se situací. Tesla podle nich o záměru vyrábět nový vůz s označením Redwood (dříve se spekulovalo o obchodním označení Model 2) informovala své dodavatele. Zdroje také uvedly, že automobilka plánuje výrobu zahájit v červnu 2025 a že objem výroby odhaduje na 10 tisíc vozů týdně.

Šéf Tesly Elon Musk podle Reuters už delší dobu povzbuzuje naděje fanoušků a investorů, že Tesla nabídne cenově dostupné elektromobily založené na nové platformě. Takové elektromobily, jejichž cena by začínala od 25 tisíc dolarů (zhruba 570 tisíc korun), by americké firmě umožnily lépe konkurovat benzinovým vozům a levným elektromobilům, které vyrábí například čínská společnost BYD.

Automobilka BYD v loňském čtvrtém čtvrtletí vystřídala Teslu v čele globálního trhu s automobily s plně elektrickým pohonem. V prosinci společnost BYD oznámila, že postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta.

Tesla má továrnu na výrobu elektromobilů nedaleko Berlína. Musk podle dřívějších informací agentury Reuters na začátku listopadu uvedl, že Tesla bude v německém závodě vyrábět elektromobil za 25 tisíc eur (zhruba 620 tisíc korun).

Silná konkurence

Kromě čínských značek se do segmentu levných elektromobilů ve velkém chystají vstoupit také evropské automobilky. Citroën už loni na podzim ukázal malý hatchback ë-C3 s dojezdem 320 kilometrů a cenou v přepočtu od asi 580 tisíc korun. Vyrábět se bude na Slovensku v Trnavě a do prodeje se dostane letos. Francouzi plánují také ještě levnější verzi s dojezdem kolem 200 kilometrů a cenou pod půl milionu korun. S podobnou technikou a cenou jako ë-C3 by pak měla vyjet i nová Panda od Fiatu.

Renault už zhruba za měsíc ukáže produkční verzi elektrické R5, která nahradí model Zoe a bude těžit z retrodesignu a odkazu na někdejší velmi populární model. Také R5 nabídne základní cenu kolem 25 tisíc eur a někdy v příštím roce na ni navážou i další cenově atraktivní elektroauta - R4 a Twingo. Dacii Spring zase letos čeká velká modernizace.

O dostupném elektrickém autě se hovoří také u Volkswagenu, který by v příštím roce měl zahájit produkci modelu ID.2, jehož koncept ukázal loni. V poslední době se sice objevily spekulace, že by masová výroba měla být odložená kvůli mírnější normě Euro 7, která umožní déle prodávat stávající modely se spalovacími motory, vedení VW to ale dementovalo. Z ID.2 budou odvozené i další elektromobily včetně Škody, ovšem jejich cena pravděpodobně nebude začínat kolem 25 tisíc eur.

A ještě letos také zamíří k zákazníkům - mimo jiné i v Česku - evropská specifikace maličkého Hyundai Casper s dojezdem kolem 300 kilometrů na jedno nabití a cenou také hluboko pod 600 tisíc korun.