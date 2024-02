Apple auto nebude. Firma po deseti letech zastavila práci na vlastním elektrovoze

Těšili jste se na elektroauto od nakousnutého jablka? Nebude, firma projekt vývoje zastavila, a to přestože se mu věnovala deset let. Vývoj ji stál miliardy dolarů.

Americká společnost Apple zastavila práci na svém elektrickém autě. Některé zaměstnance z projektu, který začal v roce 2014, přesunula do divize umělé inteligence (AI). Informaci zveřejnil v úterý Apple interně, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje. Technologická firma se k ukončení ambiciózního projektu odmítla vyjádřit.

Na vývoji elektromobilu pracovalo kolem 2000 lidí. Ti se s překvapením dozvěděli, že projekt postupně skončí a že se někteří z nich přesunou do divize AI. V týmu pracuje několik stovek hardwarových inženýrů a automobilových konstruktérů. Je možné, že se budou moci ucházet o práci v jiných odděleních společnosti. Patrně se bude i propouštět, ale není jasné, jakou měrou, uvádí Bloomberg.

Firma do projektu, který by ji posunul do zcela nového odvětví, vložila miliardy dolarů. Původním cílem bylo vytvořit plně autonomní elektromobil s interiérem podobným limuzíně a navigací řízenou hlasem. Projekt se však téměř od začátku potýkal s problémy a Apple několikrát změnil vedení týmu a strategii.

K rozhodnutí ukončit jej došlo vedení firmy v posledních týdnech. Agentura Bloomberg před měsícem napsala, že projekt dosáhl kritického bodu. Posledním interně diskutovaným přístupem bylo odložení uvedení vozu na trh do roku 2028 a snížení úrovně autonomie vozu ze čtvrtého stupně na úroveň dva plus. Autonomních vozidel existuje šest úrovní - od nuly do pěti. Nejpokročilejší je plně autonomní vůz.

Naposledy měla firma za to, že se cena vozu bude pohybovat kolem 100 000 dolarů (2,3 milionu Kč). Vedení se však obávalo, zda bude vozidlo schopno zajistit ziskové marže, které Apple u svých produktů obvykle dosahuje.

Některým investorům zpráva přinesla úlevu. Akcie Apple po oznámení smazaly ztráty a zpevnily. Kolem 21:35 SEČ si připisovaly 0,7 procenta.