O tato auta Češi ztratili zájem. Které modely si loni prodejně nejvíce pohoršily?

Prodeje nových aut v Česku se loni dostaly na několikaleté maximum. Spousta modelů si meziročně výrazně polepšila, přesto se ve výročních statistikách opět nacházejí vozy, které se výrazně propadly. Mnohdy až na samé dno prodejního žebříčku. O jaké modely se jedná? Podívejte se do galerie.

Na úvod je potřeba jasně vytyčit, že započítávány jsou jen modely, kterých se loni nebo v roce 2022 prodalo alespoň sto kusů. Zároveň jsou rovnou vyřazena auta, která se v mezidobí přestala v Česku prodávat bez přímého nástupce - to je případ Opelu Insignia, Citroënu C4 SpaceTourer nebo Volkswagenu up! U nich je razantní pokles pochopitelný. Neplatí to pro generační výměny, což ale blíže rozepisujeme v textu k jednotlivým modelům.

Zároveň jde o čisté přenesení čísel Svazu dovozců automobilů; že se některý model propadl, nutně nemusí znamenat, že by jej zákazníci přestali mít rádi, ale zkrátka se mohly objevit problémy s dodávkami, změna na méně populární typ pohonu (týká se to především osobních dodávek koncernu Stellantis) anebo již zmíněné střídání generací. Čísla ale hovoří jasně, proto se takový model v přehledu objevit musí.