Auta a hokejové mistrovství v Praze. Hokejisty vozí autobusy Iveco, vlaky i škodovky

Po Praze a také Ostravě začaly jezdit speciální vozy, které se snadno poznají podle specifického zbarvení. Začalo mistrovství světa v ledním hokeji, které se po devíti letech pořádá opět v Česku, a sportovce vozí flotila autobusů Iveco, rozmanité modely Škody Auto a využijí se i vlaky.

Česko žije hokejem a fanoušek může zahlédnout své oblíbené sportovce třeba i díky tomu, že v provozu pozná, v čem jedou. Pro mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se využívají desítky dopravních prostředků. Dají se poznat podle specifického polepu se smějícím se hokejovým pukem, tak zvaným pukotikonem, a sloganem "Heart of the game", tedy "Srdcem do hry".

"Agenda zahrnuje zajištění dopravy pro všechny účastníky, ať už hráče, realizační tým, IIHF či jiné činovníky a hosty. Podle našich odhadů tak za ty zhruba tři týdny přepravíme více než tisíc osob," počítá Jan Kuklík, tiskový mluvčí IIHF 2024.

Celkem tak pro potřeby přepravy zajistili 16 autobusů značky Iveco a 45 aut z flotily Škoda. "Organizační výbor rovněž využívá nákladní auta, když je to nutné, konkrétní počet ale není stanovený. Snažíme se být ekologičtí, proto jsme uzavřeli spolupráci s národním dopravcem České dráhy a přepravu osob mezi Prahou a Ostravou zajišťujeme primárně vlaky," dodává Kuklík.

Autobusy výhradně značky Iveco budou přepravovat především hokejové týmy. Pro přepravu se vybraly autobusy Evadys dlouhé 13 metrů.

"Evadys je univerzální linkový i zájezdový autobus, který ostatně patří mezi nejprodávanější meziměstské autobusy v Evropě," připomíná Katarína Němcová, tisková mluvčí firmy Iveco. Autobusy se vyrábí ve Vysokém Mýtě.

Iveco bus už není v podpoře hokeje nováčkem, v rámci MS v roce 2015, které se konalo v Praze, se hokejové týmy vozily v autobusech Iveco Magelys.

Škoda Auto je dlouholetým podporovatelem mistrovství, hlavním partnerem turnaje je už od roku 1993. Součástí vozového parku s celkem 45 vozy pro letošní šampionát bude nová generace SUV Kodiaq, kterých má realizační tým k dispozici 19, nových Superbů Combi 18 a k tomu jezdí i s osmi elektrickými Enyaqy Coupé RS.

Právě ty se podle Kuklíka ideálně hodí na jejich hlavní pracovní náplň. "V 95 procentech totiž zajišťujeme dopravu na ose - letiště/nádraží - hotel - aréna. Oddělení dopravy pak také na všech šampionátech vždy zajišťuje výlety zejména pro hosty mistrovství světa. Nejinak tomu je i v letošním roce," říká.

Přeprava osob ostatně vyžaduje pečlivé plánování. "Obecně jde o poměrně komplikovaný proces, který trvá celkem 26 dní a oddělení dopravy je v akci 24 hodin denně. Jedna flotila v daném městě, tedy Praze i Ostravě, vyžaduje celkem 60 řidičů, celkem 120 pro obě dějiště. Řidičů autobusů potřebujeme 40 pro celý průběh šampionátu," vypočítává Kuklík. Ten začíná právě v pátek 10. května a vyvrcholí finálem 26. května.

Ne všechny škodovky budou ale v provozu. Dvě jsou vystavené také v obou arénách tak, aby byly vidět v televizním záběru. "A k tomu v obou oficiálních fan zónách budou vystavena také "duhová" auta," říká Kuklík.