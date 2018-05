Apple chce spustit první službu s auty bez řidiče. Na pomoc si zavolal Volkswagen

Apple nejprve plánoval vývoj vlastního vozu. Po několika letech ale změnil směr. Aktuálně proto spolupracuje s německým Volkswagenem, který mu dodá několik vozů Volkswagen Caravelle. Apple pak do nich vloží vlastní autonomní technologie.

Technologický gigant Apple měl ještě před pár lety velké ambice na stavbu vlastního autonomního vozu. Pak ale narazil na problém. Navrhnout a vyvinout automobil je totiž finančně i časově velmi náročné. Firma proto nejprve žádala vybrané automobilky o dodání základů pro nový vůz, ale nakonec se rozhodla, že spíš už do hotových aut vloží své komponenty. Domluvila se na tom s Volkswagenem, informoval americký deník The New York Times.

List ve svém rozsáhlejším materiálu cituje blíže nejmenované zaměstnance Applu, kteří ve firmě pracují v oblasti autonomních technologií. Ti se nechali slyšet, že se kolem projektu, zaměstnávajícího okolo tisícovky lidí, nálada pomalu zhoršovala. Projekt postupně opustily stovky zaměstnanců, kteří v něm neviděli budoucnost. Teď by se ale situace měla změnit.

Místo toho, aby Apple vyvinul své kompletní auto, automobilka Volkswagen mu dodá několik svých vozů Transporter/Caravelle generace T6. Dodávky budou mít ovšem místo běžné spalovací pohonné jednotky elektromotor a sadu baterií na palubě. Celý interiér pak navrhne právě Apple, aby odpovídal stylu značky.

Zásadní změny ale inženýři udělají tam, kde nebudou příliš vidět. Vybaví auto kompletní autonomní technologií, která by měla zajistit jeho bezproblémový provoz. Auta bez řidiče se pak zapojí do provozu přímo v kampusu Applu v Silicon Valley, kde budou vozit zaměstnance firmy. Na palubě bude přítomen řidič, který v případě problémů zasáhne do řízení. Kdy se autonomní vozidla od Applu dostanou do provozu, zatím není jasné.

Podobným způsobem provozoval svá autonomní auta například Uber. Ten ale od jejich provozu na běžných komunikacích upustil po smrtelné nehodě, která se stala na začátku letošního jara. Podívejte se na video.