Jsme vám ukradení, říká předseda zemědělců a zve Brabce, ať zkusí dávat jed do nor

před 35 minutami

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha vyzval otevřeným dopisem ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), aby si on a ministerští úředníci vyzkoušeli kladení jedu na hraboše do nor.

Svaz chce povolení plošné aplikace jedu Stutox II, podle něj není v silách zemědělců zmenšit počty přemnožených hrabošů pouze kladením jedu do nor. Hraboš není žádná myška, diví se kritice farmáři. Brzy zamíří do měst, varuje komora číst článek Pýcha již dříve uvedl, že je postojem ministerstva, které plošnou aplikaci jedu odmítá, zklamaný. Odsoudil také prohlášení ministerstva z minulého týdne, kterým resort rozhodnutí o výjimce pro plošnou aplikaci jedu od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského kritizoval. "Slova o zanedbané prevenci ze strany zemědělců, zavádějící mediální prezentace možných dopadů plošné aplikace přípravku na hubení hlodavců v krajině a neschopnost reflektovat odborná fakta neslučující se s vaším vyhraněným postojem mne vedou k závěru, že osudy lidí, kteří v zemědělství a na venkově ekonomicky působí (a jsou na těchto aktivitách existenčně závislí), vám jsou zcela lhostejné," napsal nyní Pýcha Brabcovi. Pozval ministra na jednodenní výlet Moravu, kde by mu zemědělci problematiku přemnožených hrabošů přiblížili, ministr by si pak sám mohl vyzkoušet kladení jedu do nor. "Věřím, že s vaším přispěním bychom mohli stanovit výkonnostní normy této aktivity tak, abychom mohli bezpečně zažehnat kalamitní stav hraboše polního," napsal Pýcha. Doufá, že ministr výzvu neodmítne a s "vyhrnutými rukávy" ukáže, jak je jednoduché jed pouze do nor aplikovat. Aplikace jedu je krok o půlstoletí zpátky, kritizuje "útok" na hraboše ministerstvo číst článek K této aktivitě Pýcha vyzval i zástupce environmentálních organizací, jako jsou Česká společnost ornitologická nebo Svaz ochránců přírody. Tyto organizace se plošného využití jedu také obávají. Zemědělci nemůžou plošně používat jed Stutox II proti přemnoženým hrabošům, povolení pro plošnou aplikaci je dál pozastavené, rozhodlo v pondělí po diskusi s odborníky a MŽP ministerstvo zemědělství. Jednotliví zemědělci mohou podle mluvčího úřadu Vojtěcha Bílého požádat o individuální výjimku místní orgány ochrany přírody a krajiny. Podle MŽP se má dávat jed přímo do nor. Zemědělci se budou podle Pýchy obracet na jednotlivé kraje, aby pomohly s eliminací hraboše v rumištích a u silnic. Úřad diskusi svolal po vlně kritiky, kdy MŽP a ekologické organizace minulý týden upozornily na to, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Plošné povolení trávení hrabošů se odkládá. Stát tím reagoval na vlnu kritiky číst článek