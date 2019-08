Plošné povolení trávení hrabošů se odkládá. Stát tím reagoval na vlnu kritiky

Stát dočasně pozastavil povolení pro plošné použití jedu proti hrabošům, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství. Debata odborníků má pokračovat v pondělí a mají se jí zúčastnit zástupci ministerstva životního prostředí, zemědělských nevládních organizací, ale například i ornitologů. Na něm by se mělo rozhodnout, jak bude stát s výjimkou pro používání jedu dále nakládat. Zemědělský svaz s přerušením výjimky nesouhlasí.

Úřad páteční diskusi svolal po vlně kritiky, v níž ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozornily na to, že plošná aplikace jedu Stutox II může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky.

Ministerstvo zemědělství naopak argumentovalo přemnoženými hraboši a zdravotními problémy, které můžou hlodavci způsobit.

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha na tiskové konferenci argumentoval tím, že přemnožení hraboše je běžnou věcí, ale nikoliv v současné míře. Škody na plodinách způsobené přemnoženými hraboši mohou podle něj překročit miliardu korun.

Za letošním přemnožením hrabošů podle zemědělců stojí mírná zima a dostatek potravy. "Hraboši se nám přestěhovali do cukrovky, kukuřice a dalších plodin. Finální součet budeme dělat až se sklidí cukrovka," řekl.

Svaz podle něj s přerušením výjimky nesouhlasí. Stát zatím zaznamenal žádost o 20 povolení na plošné využití, dodal. Žádný zemědělec to ale zatím nevyužil, počítali s plošnou aplikací na konci příštího týdne. Nyní očekává, že zemědělci počkají na výsledky pondělního jednání.

Pýcha také uvedl, že se do roku 2015 v ČR běžně používal prostředek Stutox I, který měl až pětinásobně vyšší dávku účinné látky, proti které nyní ekologové při plošné aplikaci protestují. Podle něj stát nezaznamenal významné úhyny dalších živočichů, jako jsou dravci, po požití otrávených hlodavců. Navíc mají podle něj dravci při pozření otrávené potravy dávicí reflex, kdy jed ve vnitřnostech hlodavce ze sebe dostanou.

"Jsme v situaci, kdy nám běží čas. Nyní zemědělci upravují půdu a budou zakládat ozimy. Hrozí, že budou nuceni používat nestandardní prostředky. Doufám, že k tomu nedojde, protože by byli sami proti sobě a obrátila by se proti nám i veřejnost," řekl předseda.

Aplikace jedu pouze do nor

Podle ministerstva bude zatím možné aplikovat přípravek pouze do nor. "V tuto chvíli jsem pozastavil povolení plošně rozmístit přípravek Stutox II na nejhůře postižených zemědělských plochách. V mnoha okresech sice výskyt hraboše dosahuje kalamity a zemědělcům reálně hrozí škody ve výši stovek milionů korun, ale budeme hledat pro všechny strany přijatelné řešení, které by situaci zklidnilo," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Podle Pýchy však aplikace do nor v současné situaci nestačí. "V okamžiku, kdy je ta situace tak šílená, kdy máme tisíce děr, tak nemáme tolik lidí, abychom do každé nory nasypali jednu nebo dvě granule, to není možné," uvedl Pýcha. V některých lokalitách je podle něj úroda hlodavci kompletně sežraná.

Ministerstvo ve čtvrtek uvedlo, že žádný zemědělec zatím plošné použití jedu nevyužil. Musel by ho nahlásit tři dny před aplikací, což se nestalo.