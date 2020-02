Facebook zakázal reklamu českého výrobce mobilů Aligator. Obsahuje moc nahoty

Český výrobce mobilních telefonů Aligator narazil u sociální sítě Facebook se svou vánoční reklamou. Internetová společnost odmítla zveřejnit necelou minutu dlouhý spot, protože se v něm podle ní vyskytuje příliš nahoty.

Ve videu s názvem Vana, které je jednou ze dvou loňských vánočních reklam Aligatoru, vystupuje v hlavní roli dívka a děj se odehrává v koupelně.

Dívka oděná v županu se nejprve upravuje před zrcadlem a na hlavu si nasazuje paruku, zatímco kamera zabírá její postavu. Žena se pak odebere do vany a do ruky si bere mobil značky Aligator, kterým si začne fotit selfies. Od jedné ze svíček položených na vaně jí pak chytne paruka, načež se dívka v úleku i s mobilem potopí do vody.

Hlavním sdělením reklamy má být skutečnost, že telefon daného modelu je voděodolný, protože se mu ani přes "neplánovanou koupel" nic nestane. Facebook však upoutalo něco jiného - údajná přílišná nahota. Tělo protagonistky přitom ve vaně celou dobu zakrývá bohatá pěna a video zachycuje pouze její holé nohy a dekolt. Pro pravidla této sociální sítě to ale bylo příliš.

"Reklama nesmí obsahovat fotky nebo video zobrazující nadměrné (množství odhalené) pokožky nebo nahoty," stálo ve vyjádření Facebooku, který reklamu po nahrání odmítl zveřejnit. Společnost Aligator se zprvu domnívala, že jde o zásah nějakého automatického algoritmu. Pak ale od Facebooku obdržela zmiňované odůvodnění.

Režisér reklamy Pavel Nosek si nicméně z rozhodnutí internetového giganta podle všeho nic nedělá. "Jsem osobně Facebooku vděčný, že reklamu zakázal. Věřím, že teď se na ni lidé s radostí podívají a budou o ní třeba na Facebooku diskutovat. Sice to nebyl záměr, ale zakázané ovoce je prostě vždycky chutnější. Tak dobrou chuť!" citoval Noska technologický server dotekománie.cz.

Také Michael Krejčí - spolumajitel značky Aligator, která vznikla v roce 1996 - si za spotem stojí i nadále. "Jdeme s kůží na trh. Vždy jsme stáli za svými produkty, ať jsou to mobilní telefony, příslušenství, nebo třeba videospot, a budeme za nimi stát i nadále, Facebookům navzdory," uvedl Krejčí pro server Mediaguru.cz. Firma Aligator je známá zejména výrobou tlačítkových telefonů pro seniory, jeho užíváním se svého času chlubil i prezident Miloš Zeman. Soustředí se ale nově i na vývoj chytrých telefonů s operačním systémem Android.

Facebook se při zveřejňování reklam řídí poměrně přísnými pravidly. Do svého internetového prostředí nepouští například reklamy na tabák, drogy, nebezpečné doplňky stravy nebo zbraně. Veškeré spoty by také měly mít pozitivní vyznění a nesmí být diskriminační.

Loni na jaře například sociální síť kvůli nahotě zakázala reklamu australské neziskové organizace, která upozorňovala na prevenci rakoviny prsu. Americké společnosti se nelíbilo, že reklama zobrazovala ženy svlečené od pasu nahoru, byť si poprsí zakrývaly pekařskými výrobky.

