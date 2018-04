před 17 minutami

Evropský výrobce letadel Airbus chystá do svých letadel lůžkovou úpravu. Společnost v úterý oznámila, že na projektu spolupracuje se společností Zodiac Aerospace. Spací moduly bude instalovat do nákladních letounů A330. Airbus doufá, že souhlas úřadů pro leteckou přepravu získá do roku 2020. Šéf programu Geoff Pinner uvedl, že jeho firma už má "velmi pozitivní zpětnou vazbu od několika leteckých společností". Moduly s lůžkovou úpravou pro cestujících bude možné snadno vyměnit za standardní nákladové kontejnery, pokud by letecké společnosti chtěly změnit konfiguraci během mezipřistání nebo na zpáteční cestě, uvedl server CNBC.

autor: ČTK | před 17 minutami