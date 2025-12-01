Ekonomika

Airbus odhalil výrobní vadu u svých nejprodávanějších letadel A320, jeho akcie padají

ČTK ČTK
před 23 minutami
Evropský výrobce letadel Airbus odhalil další problém u letounů své nejprodávanější řady A320. Výrobní vada se zřejmě týká trupových panelů, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na zdroje z odvětví.
Airbus A320.
Airbus A320. | Foto: Lukáš Bíba

Akcie Airbusu na burze v Paříži krátce po zprávě ztrácely téměř deset procent. Airbus kvůli jinému problému na konci minulého týdne nařídil úpravu softwaru, která se týká zhruba 6000 letadel A320.

Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu

Airbus A320

Nový problém by se neměl dotknout letadel v provozu, uvedl Reuters. Podezření na výrobní vadu však podle zdrojů zpožďuje některé dodávky, část z nich už byla i pozastavena. Airbus podle zdrojů v listopadu dodal 72 letadel, což je méně, než očekávali analytici. Celkový počet dodaných letadel za letošní rok se tak zvýšil na 657.

Na letošní rok si přitom Airbus klade za cíl dodat přibližně 820 letadel, což znamená, že by v prosinci musel dodat rekordních více než 160 letadel. Dosavadní rekord pro poslední měsíc roku činil 138 kusů a je z roku 2019.

 
Online supermarket Rohlík.cz má novou ředitelku, povede ho Miroslava Vopatová

Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu

"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají
před 17 minutami
Nahradila Martina Beháně, který funkci generálního ředitele zastával uplynulé tři roky.
Aktualizováno před 18 minutami
Pohroma v horách. Český klenot drtily drby i úzkosti, krize teď nabrala nový směr

Brenda Fruhvirtová, jedna z nejdominantnějších českých juniorek v historii, prožívá týdny plné tenisového trápení a porážek.
před 23 minutami
Airbus odhalil výrobní vadu u svých nejprodávanějších letadel A320, jeho akcie padají

Výrobní vada se zřejmě týká trupových panelů.
před 25 minutami
Češi jdou do sebe. Klesla jejich spotřeba alkoholu, jedli víc zeleniny i sýrů

Nižší byla spotřeba alkoholu, zatímco minerálních vod a nealkoholických nápojů lidé vypili více.
před 42 minutami
Mladík pronesl na sjezdu mladé AfD plamenný projev, mnohým připomínal Hitlera

Řeč, kterou Alexander Eichwald pronesl, podle mnohých připomínala proslovy nacistického diktátora Adolfa Hitlera.
před 57 minutami
"Barbie" v posteli s modelkou. Slovinský exprezident překvapil reklamou na pyžama

Snímky vyvolaly bouři na slovinských sociálních sítích.
před 59 minutami
1:23

Tajný plán pro válku s Ruskem. Unikly další detaily, Němci nenechávají nic náhodě

Německo sestavilo rozsáhlý plán v případě ruského útoku na některý ze států NATO.
Další zprávy