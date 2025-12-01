Airbus odhalil výrobní vadu u svých nejprodávanějších letadel A320, jeho akcie padají

Akcie Airbusu na burze v Paříži krátce po zprávě ztrácely téměř deset procent. Airbus kvůli jinému problému na konci minulého týdne nařídil úpravu softwaru, která se týká zhruba 6000 letadel A320.
Nový problém by se neměl dotknout letadel v provozu, uvedl Reuters. Podezření na výrobní vadu však podle zdrojů zpožďuje některé dodávky, část z nich už byla i pozastavena. Airbus podle zdrojů v listopadu dodal 72 letadel, což je méně, než očekávali analytici. Celkový počet dodaných letadel za letošní rok se tak zvýšil na 657.
Na letošní rok si přitom Airbus klade za cíl dodat přibližně 820 letadel, což znamená, že by v prosinci musel dodat rekordních více než 160 letadel. Dosavadní rekord pro poslední měsíc roku činil 138 kusů a je z roku 2019.