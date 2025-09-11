Domácí

Drama v Praze: letoun se dotkl ocasem letištní dráhy. Nestalo se to poprvé

ČTK Domácí ČTK, Domácí
před 30 minutami
Letoun maďarských nízkonákladových aerolinek Wizz Air se ve čtvrtek odpoledne při přistání na pražském letišti dotkl ocasem dráhy. Potenciálně nebezpečnou situaci zaznamenala kamera přenášející provoz na hlavní přistávací a vzletové dráze letiště.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Upozornil na to server Zdopravy.cz. Cestujícím v letadle přilétajícím z londýnského letiště Gatwick se ale nic nestalo. Podobný incident se na pražském letišti odehrál letos v květnu.

Na záběru je vidět, že asi půl roku starý Airbus společnosti Wizz Air dosedl tak, že se od ranveje odrazil, a při druhém dotyku podvozku s dráhou se jí dotkla také zadní část trupu letadla. Trup je podle snímku zveřejněného na sociálních sítích poškozený, píše server.

"Všichni cestující jsou v pořádku, bez potíží vystoupili z letadla. Zpáteční let byl zrušen," řekl serveru Zdopravy.cz mluvčí Letiště Praha Jiří Hannich. Po události byla podle něj ještě preventivně zkontrolována přistávací dráha, na ostatní letový provoz situace neměla vliv.

Podobný incident se na pražském letišti stal 11. května. Tehdy se zadní částí trupu dotkl dráhy Airbus letecké společnosti Turkish Airlines. Podle zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) to zapříčinil chybný postup posádky. Letadlo je od té doby podle webu planespotters.net mimo provoz, po měsíci stání v Praze jen přeletělo do Istanbulu.

 
Mohlo by vás zajímat

"Vít Rakušan má čisté svědomí, nic neukradl!" reagoval šéf STAN na Dozimetr

"Vít Rakušan má čisté svědomí, nic neukradl!" reagoval šéf STAN na Dozimetr
2:25

Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

Předvolební bizár: Okamura jako Béda Trávníček se sekačkou. Inspiroval se v Argentině

Předvolební bizár: Okamura jako Béda Trávníček se sekačkou. Inspiroval se v Argentině
1:30

"Podívejte se, co podepsal Metnar," zuřila Černochová. Ostře zajela i do Babiše

"Podívejte se, co podepsal Metnar," zuřila Černochová. Ostře zajela i do Babiše
3:59
domácí Aktuálně.cz Obsah letadlo letiště Letiště Praha přistání nouzové přistání

Právě se děje

Aktualizováno teď
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

ŽIVĚ
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 5 minutami
Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO
1:34

Ruské drony po průniku do polského vzdušného prostoru mířily k základně NATO

Tři z pěti dronů, které se pohybovaly přímým směrem k základně NATO, sestřelily nizozemské stíhačky F-35, další dva se zřítily.
před 18 minutami
"Vít Rakušan má čisté svědomí, nic neukradl!" reagoval šéf STAN na Dozimetr
2:25

"Vít Rakušan má čisté svědomí, nic neukradl!" reagoval šéf STAN na Dozimetr

Aktuálně.cz mluvilo s předsedou STAN Vítem Rakušanem o kauze Dozimetr, Rakušan odmítá, že by jeho hnutí něco skrývalo či tajilo.
před 18 minutami
Literární cenu Knižního klubu získal román Filipa Roháče Královna racků

Literární cenu Knižního klubu získal román Filipa Roháče Královna racků

Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 78 zaslaných prací. Odměnou vítězi je vydání knihy v nakladatelství Euromedia a prémie 100 000 Kč.
před 30 minutami
Drama v Praze: letoun se dotkl ocasem letištní dráhy. Nestalo se to poprvé

Drama v Praze: letoun se dotkl ocasem letištní dráhy. Nestalo se to poprvé

Airbus společnosti Wizz Air dosedl tak, že se od ranveje odrazil, a při druhém dotyku podvozku s dráhou se jí dotkla také zadní část trupu stroje.
Aktualizováno před 59 minutami
Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

Obrana podepsala smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 za 34,25 milard korun

Ministerstvo obrany ve čtvrtek podepsalo smlouvu na nákup německých tanků Leopard 2A8. V první fázi nakoupí 44 velitelských a bojových tanků.
před 1 hodinou
Těžká cesta za olympijským snem. V Anglii se mnou týdny nemluvili, líčí triatlonistka

Těžká cesta za olympijským snem. V Anglii se mnou týdny nemluvili, líčí triatlonistka

Triatlonistka Tereza Zimovjanová se připojila k elitní britské skupině a cílí na olympiádu v Los Angeles.
Další zprávy