Drama v Praze: letoun se dotkl ocasem letištní dráhy. Nestalo se to poprvé

Upozornil na to server Zdopravy.cz. Cestujícím v letadle přilétajícím z londýnského letiště Gatwick se ale nic nestalo. Podobný incident se na pražském letišti odehrál letos v květnu.
Další tailstrike v Praze. Airbus A321XLR Wizz Air (G-XLRA), dnešní přistání linky z Londýna/Gatwicku ve 13:39. pic.twitter.com/yLAuEVFcYN— David Záveský (@Dave_JetsPRG) September 11, 2025
Na záběru je vidět, že asi půl roku starý Airbus společnosti Wizz Air dosedl tak, že se od ranveje odrazil, a při druhém dotyku podvozku s dráhou se jí dotkla také zadní část trupu letadla. Trup je podle snímku zveřejněného na sociálních sítích poškozený, píše server.
"Všichni cestující jsou v pořádku, bez potíží vystoupili z letadla. Zpáteční let byl zrušen," řekl serveru Zdopravy.cz mluvčí Letiště Praha Jiří Hannich. Po události byla podle něj ještě preventivně zkontrolována přistávací dráha, na ostatní letový provoz situace neměla vliv.
Podobný incident se na pražském letišti stal 11. května. Tehdy se zadní částí trupu dotkl dráhy Airbus letecké společnosti Turkish Airlines. Podle zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) to zapříčinil chybný postup posádky. Letadlo je od té doby podle webu planespotters.net mimo provoz, po měsíci stání v Praze jen přeletělo do Istanbulu.