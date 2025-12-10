Amazon ve sporu o ušlé daně zaplatí Itálii půl miliardy eur. Chce se vyhnou soudu

Kauza se podle deníku Corriere della Sera týká neodvedené daně z přidané hodnoty v letech 2019 až 2021. Podle italských úřadů Amazon nedbal dostatečně na to, aby DPH odvedli prodejci ze zemí mimo EU, kteří využívají tržiště Amazonu společnosti pro své prodeje v Itálii. Ve velké většině případů se jednalo o čínské firmy. Tím se v jisté míře Amazon na daňových únicích prodejců sám podílel.
Ve sporu však prosazují odlišné postupy i samotné italské úřady. Přísnější přístup razí prokuratura v Miláně, která se připravuje na stíhání společnosti a jejich manažerů. Prokuratura také vyčíslila doplatek na dani na 1,2 miliardy eur. Částka by se s úroky a penálem dostala až na tři miliardy eur. Podle dvou zdrojů Reuters se prokuratura chystá pokračovat s řízením i po uzavření dohody mezi Amazonem a daňovou správou.
ANSA uvedla, že Amazon v uplynulých týdnech kývl i na další dohody s italskou daňovou správou, v rámci kterých odvede 212 milionů eur.
Amazon v úterý potvrdil, že s daňovou správou dohodu uzavřel, aniž by přímo zmínil konkrétní částku. Firma v prohlášení poukázala, že investiční atraktivitu Itálie snižují "nepředvídatelné normativní prostředí, nepřiměřené sankce a zdlouhavé trestněprávní řízení".