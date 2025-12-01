Ekonomika

Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Drtivá většina dopravních letadel Airbus A320, u kterých bylo nutné provést úpravu softwaru, může opět létat. Úpravu jich ještě vyžaduje méně než 100. Ve své zprávě to uvedl výrobce těchto letadel, kterým je evropská korporace Airbus SE.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Potíže o víkendu narušily leteckou dopravu téměř po celém světě, šlo ale zpravidla jen o menší zpožďování letů.

Airbus v pátek leteckým společnostem nařídil, aby kvůli problému se softwarem pro řízení letu okamžitě provedly úpravu u zmíněných letadel. Airbus dnes uvedl, že aerolinkám poskytuje podporu při dokončení zbylých aktualizací, aby se všechna letadla mohla vrátit do provozu.

Související

Drama v Praze: letoun škrtl ocasem o letištní dráhu. Nestalo se to poprvé

Letadlo Boeing 747 aerolinek British Airways

Důvodem k úpravě softwaru byla podle Airbusu analýza nedávného incidentu, která ukázala, že intenzivní sluneční záření může u letadel A320 změnit údaje důležité pro správné fungování řízení letu.

Airbus tím podle médií odkazoval na let americké společnosti jetBlue z mexického letoviska Cancún do amerického Newarku. Letadlo muselo 30. října po prudkém poklesu letové hladiny nouzově přistát v Tampě na Floridě.

Incident přiměl americký Federální úřad pro letectví (FAA) zahájit vyšetřování. Na palubu po přistání vstoupili zdravotníci, kteří vyšetřili cestující a členy posádky. Podle médií následně převezli 15 až 20 lidí s lehkými zraněními do místních nemocnic.

 
Mohlo by vás zajímat

"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Rusové jiné zemi slíbili "pohlídat" její zlatý poklad. Nyní ho prodávají

Kam mizí turisté? Překvapivé paradoxy evropského cestovního ruchu

Kam mizí turisté? Překvapivé paradoxy evropského cestovního ruchu

Máte frustrované zaměstnance? Zkuste si s nimi víc hrát

Máte frustrované zaměstnance? Zkuste si s nimi víc hrát
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí Airbus A320

Právě se děje

teď

Obrazem: Papež Lev XIV. zahájil druhý den návštěvy Libanonu modlitbou za mír

Obrazem: Papež Lev XIV. zahájil druhý den návštěvy Libanonu modlitbou za mír
Prohlédnout si 21 fotografií
Libanonské vojenské letouny doprovázejí letadlo papeže Lva XIV. před přistáním v Bejrútu.
Lev XIV. nezahálel ani na palubě papežského speciálu. Na své první tiskové konferenci při letu do Libanonu označil dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem za jediné spravedlivé řešení.
před 58 minutami
"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

"Nastal čas pro Patrioty." Babišův velký triumf dodal sílu jeho eurospojencům

Patrioti jsou třetí nejpočetnější skupinou v Evropském parlamentu. Patří jim 85 křesel z celkových 720. Devět jejich mandátů obsadili Češi.
před 1 hodinou
Českého lva bude moderovat komička Bianca Cristovao. O cenu se uchází 94 snímků

Českého lva bude moderovat komička Bianca Cristovao. O cenu se uchází 94 snímků

Slavnostní udílení 33. ročníku výročních filmových cen ČFTA se uskuteční 14. března příštího roku, tentokrát nově v Kongresovém centru Praha.
před 1 hodinou
Cynický faul za stavu 73:0. Světové hvězdě hrozí za šílený zkrat dlouhý distanc

Cynický faul za stavu 73:0. Světové hvězdě hrozí za šílený zkrat dlouhý distanc

Dvojnásobný kandidát na ocenění pro nejlepšího hráče světa má po nepochopitelném jednání velký problém.
Aktualizováno před 2 hodinami
"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

"Životní úspory mého otce." Šéf Správy železnic končí, nález 80 milionů mu zlomil vaz

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda byl správní radou dovolán z funkce.
před 2 hodinami
Měli byste se bát ojetých plug-in hybridů? Proč jsou na tom dobíjecí "lemplové" líp

Měli byste se bát ojetých plug-in hybridů? Proč jsou na tom dobíjecí "lemplové" líp

Studie hodnotila stav baterie u 28 500 plug-in hybridů šesti různých výrobců. Jak dlouho těmto technicky komplikovaným autům akumulátor vydrží?
před 2 hodinami
Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu

Většina z 6000 letadel Airbus A320 dokončila úpravu softwaru a může do vzduchu

Potíže o víkendu narušily leteckou dopravu téměř po celém světě, šlo ale zpravidla jen o menší zpožďování letů.
Další zprávy