"Jednička s pěti hvězdičkami," pochválil si Trump svou hospodářskou politiku

Republikánský prezident trvá na tom, že hospodářská politika jeho administrativy je nezpochybnitelně efektivní. Uvádí, že pokud Američané pociťují ekonomický tlak, je to kvůli bývalému prezidentovi Joeu Bidenovi a demokratům. "Pokud jde o pojem cenová dostupnost, zdědil jsem binec," prohlásil Trump v rozhovoru s Dashou Burnsovou.
Prezident opakovaně tvrdí, že ceny od jeho lednového nástupu do funkce klesají, přestože ceny mnohého zboží a služeb od té doby vzrostly, poznamenal Axios.
Index spotřebitelských cen i jeho verze, která nezahrnuje ceny potravin a energií, vzrostly za 12 měsíců do září o tři procenta. Jde o nejnovější dostupná data kvůli výpadku reportování způsobenému přechodným omezením činnosti federálních úřadů, takzvanému shutdownu.
Ceny energií pro domácnosti v září klesly, ale za poslední rok byly téměř o 12 procent vyšší, poznamenal Axios. Šálek kávy stojí o 20 procent více než v roce 2024, kdy Trump sliboval, že se potraviny zlevní.
Burnsová prezidentovi řekla o jednom z jeho voličů, který vyjádřil nespokojenost s nárůstem cen potravin a se ztíženým podnikáním. Trump se těmito obavami přímo nezabýval a místo toho poukázal na nižší paliva jako na jeden z úspěchů své administrativy.
"Benzin - měli ho za 4,50 dolaru, skoro pět," podotkl prezident o ceně pohonných hmot za minulé administrativy. "Před dvěma dny jsme byli ve třech státech, 1,99 dolaru za galon. Když k tomu dojde, ceny všeho klesnou," dodal. Podle serveru Axios se ale náklady na natankování auta a na zaplacení elektřiny či topení v USA momentálně ubírají víceméně opačným směrem.
Výsledky průzkumů mínění přitom ukazují, že Američany trápí rostoucí ceny. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Gallup souhlasí s Trumpovým řízením ekonomiky 36 procent dotazovaných. Jako dobrý hodnotilo stav ekonomiky 32 procent respondentů v průzkumu CBS News/YouGov z poloviny listopadu. Pětašedesát procent respondentů v průzkumu CBS News/YouGov uvedlo, že Trumpova politika zvyšuje ceny potravin, zatímco voliči, kteří prezidenta posuzují hlavně podle stavu ekonomiky, říkají, že jí nevěnuje dostatek času.
Trump také obecně zlehčoval otázku cenové dostupnosti. Na minulém zasedání svého kabinetu vysvětloval, že pojem dostupnost je "švindl" a "pro nikoho nic neznamená". Tyto výroky byly v rozporu s tím, co řekl týden předtím, kdy se označil za "prezidenta cenové dostupnosti".