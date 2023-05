Agrofert, Madeta i Hamé čerpaly na dotacích miliony. Teď chce vláda podporu zrušit

Dva čeští občané, kteří v Súdánu čekají na turecký evakuační let, mají základní potřeby jako vodu a potraviny k dispozici v dostatečném množství. Termín letu je však stále nejasný, jakmile se uskuteční, budou evakuováni, sdělila ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce ministerstva zahraničí Veronika Kuchyňová Šmigolová.

Boje mezi armádou a povstalci z polovojenských Jednotek rychlé podpory začaly v polovině dubna. Do Česka se postupně s pomocí Německa evakuovali tři občané. Podle dřívějších informací Černínského paláce se nacházejí dva Češi na jihu Súdánu v Nyale se skupinou tureckých občanů.

Evakuační lety podle Kuchyňové Šmigolové dosud byly pouze z vojenské základny u Chartúmu, Turci plánují let z jihu, protože tam mají desítky občanů. Česká strana nemá přímý vliv na to, kdy se let uskuteční. "Nicméně víme zcela jistě, že naši dva občané jsou na jejich evakuačním seznamu a ve chvíli, kdy se tento let uskuteční, oni evakuováni budou," řekla.