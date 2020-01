Zvýšení rodičovské jen některým rodinám posoudí na žádost senátorů Ústavní soud

Ústavní soud bude posuzovat, zda zvýšení rodičovského příspěvku jen některým rodinám není diskriminační. Podání proti přechodným ustanovením zákona podepsalo 45 senátorů z klubů KDU-ČSL, ODS, STAN, Senátor 21 a také dva nezávislí. Autoři zdůraznili, že nechtějí zpochybňovat zvýšení příspěvku jako takové, pouze to, že se netýká všech rodin s dětmi do čtyř let.

Rodičovská se zvýšila od ledna z 220 tisíc na 300 tisíc korun a u vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc korun novým žadatelům i zhruba 280 tisíc rodičům s dítětem do čtyř let, kteří příspěvek ještě pobírají. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se domnívá, že nastavená pravidla jsou v souladu s ústavou a přijatá verze je "druhá nejspravedlivější" po návrhu přidat všem rodinám s dětmi do čtyř let.

Tím, že na příspěvek kvůli přechodnému ustanovení nedosáhne zhruba 70 tisíc rodin, které 220 tisíc vyčerpaly před čtvrtými narozeninami dětí, byla podle předkladatelů narušena jejich legitimní očekávání. Děti mají "na minutu" stejně staré, zdůraznila na tiskové konferenci Petra Bořilová Linhartová z iniciativy Také pečujeme.

Senátoři napadenou vládní verzi sněmovně vrátili a navrhli přidat všem rodinám s potomkem do čtyř let věku. Sněmovna ale návrh Senátu přehlasovala. Poslanci ODS předložili počátkem ledna novelu, která má vyšší rodičovský příspěvek zajistit všem rodičům dětí do čtyř let. Doufají v rychlé přijetí.

Maláčová již dříve uvedla, že senátoři mají na podání ústavní stížnosti právo. "Jako ministryně práce a sociálních věcí se domnívám - a podporují to stanoviska našich legislativců - že návrh s ústavou v souladu je. Jinak bychom to nenavrhovali," uvedla.

Podotkla, že sama prosazovala navýšení příspěvku pro všechny rodiny s dítětem do čtyř let. Považuje ji za nejspravedlivější. Užší varianta představuje podle šéfky resortu koaliční kompromis kvůli vývoji rozpočtu a výdajům. "Výsledkem je druhá nejspravedlivější varianta," řekla. Podotkla, že ústavnost a spravedlivost jsou "dva různé pojmy".

Podle předsedy lidovců Mariána Jurečky by rozpočet s vyššími náklady neměl mít problém. Podle iniciativy by navýšení znamenalo 1,2 až 1,5 miliardy korun. To už dříve odmítla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Vládní verze bude rozpočet stát 8,6 miliardy Kč.