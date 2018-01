Zveřejňujeme velkou inventuru Zemanových slibů: Které slovo dané voličům dodržel? A jaké porušil?

Porušený slib podle Demagog.cz

Jde o závazek, který zvolený prezident porušil nebo o slib, který byl dodržen, ale v jiné podobě, časovém horizontu nebo rozsahu, jaký prezident slíbil.

Sliby ústavní kompetence

VETO Kompletní znění slibu" "No já si především myslím, že prezidentské veto je poslední zoufalý akt, kterému má předcházet úsilí prezidenta o to, aby svoje případné připomínky k nějakým zákonům prosadil při jednání ve vládě a v parlamentě. A teprve tehdy, když to nedokáže, může uvažovat o vetu. Já bych dával přednost preventivním akcím, než abych vetoval zákony přijaté Parlamentem." Odůvodnění projektu Demagog.cz Miloš Zeman za pět let svého prezidentského mandátu uplatnil veto na 7 zákonů. U 3 z nich se dopředu nesnažil apelovat veřejně na vládu nebo zákonodárce, aby je upravili s tím, že je bude jinak případně vetovat. Svůj slib tedy porušil.



Až do května 2016 se Zeman držel zásady, že jeho případným vetům bude předcházet úsilí prosadit případné připomínky k nějakým zákonům při jednání ve vládě a v parlamentu. Tehdy však vetoval novelu školského zákona.



Ve svém zdůvodnění vysvětluje, že se tak rozhodl na základě stanoviska Svazu měst a obcí. Podle něj je vymezení obvodů tzv. spádových mateřských škol, a možnost umisťovat do předškolních vzdělávacích zařízení děti od dvou let věku obtížně realizovatelné a finančně náročné.



Předtím, než se rozhodl zákon vetovat, ale tyto námitky Zeman nijak nepodpořil, ani jinak proti návrhu nevystoupil. Tehdejší ministryni školství Valachovou krok prezidenta údajně překvapil, navíc důvody, na kterém se veto zakládá, označuje za "nepravdivé až lživé".



Kromě výše zmíněného prezident Zeman ve zdůvodnění znovu opakuje svůj nesouhlas se zaváděním principu tzv. inkluze do vzdělávání. Inkluzi Zeman sice kritizuje dlouhodobě, nicméně novelu, která toto opatření zaváděla, prezident sám podepsal již o rok dříve. Jím vetovaný zákon se jí nijak nezabýval.



Koncem roku 2016 pak Zeman vetoval 2 zákony, u nichž své výtky rovněž předem neuplatňoval. Jde zejména o novelu zákona o střetu zájmů, zejména části, které jsou mediálně nazývány jako "Lex Babiš". Dále pak své veto využil v případě návrhu novely zákona o DPH, která přeřadila noviny a časopisy do 10% sazby. Ani v tomto případě Zeman nejednal s vládou v rámci parlamentního projednání. Oběma případům se Demagog.cz věnoval v samostatném textu. Zdroj slibu: Interview ČT | 24. 4. 12. 2012

VELVYSLANCI Kompletní znění slibu" "Václav MORAVEC: Vy byste nějak měnili tento zvyk (jmenování vedoucích zastupitelských misí), nebo toho, koho by vám premiér, respektive ministerstvo zahraničí předložilo, tak byste ho automaticky jmenovali?

Miloš ZEMAN: V zásadě bych to neměnil, protože, uvědomte si, že velvyslance navrhuje vládě ministr zahraničí, vláda je navrhuje prezidentovi." Odůvodnění projektu Demagog.cz Miloš Zeman porušil tento slib hned v prvním roce svého mandátu, kdy se do médií dostal spor mezi ním a tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (soupeřem z prezidentské volby). Prezident tehdy blokoval jmenování několika nových velvyslanců několik měsíců, údajně proto, že měl několik vlastních preferovaných kandidátů na určité posty.



První velvyslance tak jmenoval až v červenci 2013, více než 4 měsíce po své inauguraci. V té době již Karla Schwarzenberga vystřídal v Černínském paláci Jan Kohout jako člen "prezidentské" Rusnokovy vlády.



Slib vyvracejí také výroky Miloše Zemana v českých médiích. V rozhovoru pro Parlamentní listy (13. březen 2014) uvedl pro jmenování velvyslancům své kritérium: "Zatím nemám žádná konkrétní kritéria pro velvyslance s výjimkou jediného, že musí mít určitou ekonomickou erudici."



Svůj postoj ke jmenování velvyslanců Miloš Zeman vyjádřil také v rozhovoru pro časopis Reflex (8. října 2015). Jednalo se o odvolání velvyslankyně v Sýrii na základě věkového limitu pro velvyslance: "Suše jsem ministru zahraničí sdělil, že podle ústavy velvyslance jmenuje a odvolává prezident a nikdo jiný než prezident. Mohu Vás proto ujistit, že ji neodvolám." Zdroj slibu: Druhá prezidentská debata České televize – Táňa Fischerová, Přemysl Sobotka, Miloš Zeman (Brno) | 7. 1. 2013

UDĚLOVÁNÍ MILOSTÍ Kompletní znění slibu" "Neuděloval bych je nikomu s výjimkou případů, kdy někdo umírá na smrtelnou nemoc a chce posledních pár týdnů života strávit v domácím prostředí, pokud nějaké má. V takovém případě bych milost udělil na základě lékařského doporučení. Avšak s výjimkou případů velmi závažných trestných činů, jako je třeba vražda." Odůvodnění projektu Demagog.cz Prezident rozhodl v listopadu 2013 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti na Ministerstvo spravedlnosti, které podle něj mělo také rozhodnout o případném zamítnutí milosti. Podle Ústavy však musí prezident stále rozhodovat o udělení milosti, a proto jsou mu úředníky protříděné milosti předávány k rozhodnutí.



V únoru 2016 udělil prezident Zeman svoji první milost. Prezident případ popsal takto:

"Jedná se o muže, který za méně závažnou majetkovou trestnou činnost obdržel tři roky. Část trestu si odseděl a poté byl podmíněně propuštěn do nemocničního ošetřování vzhledem k velmi vážnému stavu jeho choroby."



Znovu však připomněl, že milosti bude udělovat jen pokud budou splňovat tyto podmínky a to: "V případě, kdy se omilostněný nedopustil závažného trestného činu, v případě, že jeho nemoc ho ohrožuje na životě, a samozřejmě, že má domácí zázemí, které ho může přijmout."



Od února 2016 až do konce svého mandátu udělil prezident Miloš Zeman celkem osm milostí.



Pro tento předvolební slib je pak zásadní pátá a osmá milost. Žena, které byla pátou omilostněnou, nesplňovala prezidentem vymezenou podmínku dlouhodobé nemoci. Jde tak porušení slibu, jak jej Zeman sám nadefinoval. Byť mohou být konkrétní okolnosti případu jistě závažné či lidsky pochopitelné, pro hodnocení vycházíme pouze z vymezení, jak jej nadefinoval sám Miloš Zeman.



V případě poslední milosti je naprosto zřejmé, že prezident svůj slib porušil. Nejenže udělili Jiřímu Kajínkovi milost, přestože není známo, že trpěl nějakou smrtelnou nemocí, popřípadě že by jeho milost byla udělena na základě lékařského rozhodnutí, jak prezident deklaroval. Navíc byl Kajínek odsouzen za vraždu. V takových případech prezident řekl, že by odsouzeného neomilostnil. Zdroj slibu: Rozhovor Miloše Zemana pro Parlamentní listy: "Šašci jsou moudřejší než většina politiků." | 4. června 2012

Sliby personální

HRADNÍ PERSONÁLIE Kompletní znění slibu" "Daniela PÍSAŘOVICOVÁ: Platí stále, že si s sebou na Hrad vezmete jenom tajemníka a řidiče?

Miloš ZEMAN: Samozřejmě." Odůvodnění projektu Demagog.cz I pokud pomineme prezidentovy externí poradce a ve výroku zmíněného tajemníka, stále existuje větší množství osob, které Miloš Zeman "vzal na Hrad".

Jde například o tyto osoby, přičemž výčet je ilustrativní:

-Vedoucí analytického odboru Radek Augustin, bývalý místopředseda Strany práv občanů (SPO)

-Poradce pro energetiku Martin Nejedlý, který dle informací MF DNES dostal na Hradě k dispozici tři místnosti hned vedle Masarykovy knihovny. Nejedlý je místopředsedou SPO.

-Vladimír Kruliš, který se stará o prezidentovy cesty po České republice. Ten spolu s Nejedlým a Mynářem během svého působení na Hradě také kandidoval do zastupitelstva Zlínského kraje za Stranu práv občanů, v níž je prezident čestným předsedou. Uveďme, že tato kandidatura byla neúspěšná. Kruliš s Mynářem kandidovali během svého působení na Hradě za SPO do Poslanecké sněmovny. Opět neúspěšně. Zdroj slibu: Interview ČT24 | 4. 12. 2012

PORADCI Kompletní znění slibu" "Na Hradě v případě mého zvolení nebudu mít žádné poradce, protože se domnívám, že v souladu s Ústavou by poradci prezidenta měli být ministři, které si zve na tyto porady jako odborníky v dané oblasti." Odůvodnění projektu Demagog.cz V současné době má prezident Miloš Zeman podle oficiálního seznamu dostupného na webu Pražského hradu poradců celkem 15.



Figurují mezi nimi například bývalý šéf firmy Lukoil Aviation Czech Martin Nejedlý nebo ministři prezidentem jmenované úřednické vlády – bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák či ministr průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała a další.



Český rozhlas v září 2015 informoval o tom, že mezi prezidentovými poradci je také Ye Jianming, předseda představenstva čínské investiční společnosti CEFC. Jmenován měl přitom být již v dubnu 2015 Vratislavem Mynářem a šéfem poradců Martinem Nejedlým přímo v Šanghaji.



Na oficiálním seznamu Ye Jianming chybí a není ani honorován. Jiří Ovčáček to vysvětluje tím, že: "Jde o určité speciální poslání, není součástí klasického expertního nebo poradního týmu pana prezidenta. Je to speciální poradce pro Čínskou lidovou republiku pro ekonomické otázky a otázky ekonomického rozvoje."



I přes toto výlučné postavení, jak je Ovčáčkem popisováno, je zjevné, že jde o dalšího poradce prezidenta republiky. I pokud bychom však přistoupili na tuto argumentaci, má prezident nejméně 15 dalších poradců.



Tento předvolební slib tedy Miloš Zeman po svém zvolení do funkce prezidenta porušil. Zdroj slibu: Prezidentský duel MF Dnes / iDNES.cz | 22. 1. 2013

Sliby různé

NÁKLADY NA KAMPAŇ (2013) Kompletní znění slibu" "Na mou prezidentskou kampaň, bude-li nějaká, bude zapotřebí dvou až tří milionů korun. Doufám, že to bez jakýchkoli větších potíží seženeme od drobných dárců na základě principu, jenž zvolil i Barack Obama. Tedy malé dary od vyššího počtu sponzorů." Odůvodnění projektu Demagog.cz Dne 29. března 2013 bylo zveřejněno vyúčtování prezidentské kampaně Miloše Zemana za rok 2012 a 2013. Podle zprávy za rok 2012 činily celkové náklady na prezidentskou kampaň 23 460 000 Kč. Náklady na prezidentskou kampaň v roce 2013, podle zveřejněné zprávy, činily 13 800 000 Kč. Celkové náklady prezidentské kampaně představovaly tedy 37 260 000 Kč. To je násobně více, než kolik Zeman tvrdil na startu kampaně.



Drobné dary v se v účetním deníku za rok 2012 a 2013 objevují, ale nepředstavují většinu vybraných finančních prostředků. Vyskytují se zde dary velmi nízké do 5 Kč. Převažují však dary v řádech tisíců a statisíců. Jsou zde také dary kolem milionu korun.



Analýza datového žurnalisty Jana Bočka pro web Ihned.cz sledovala pohyby na účtu od 26. září 2012 do 27. ledna 2013. "Za tu dobu přiteklo 464 darů v hodnotě 12,8 milionu korun, odešlo 71 položek za 11,1 milionu."



Vyjádříme-li přijaté dary kampaní Miloše Zemana v porovnání s kampaní Baracka Obamy (rok 2012), zjistíme, že drtivou většinu finančních prostředků získal Miloš Zeman od velkých dárců. Naproti tomu Obama získal v objemu většinu peněz od malých a středních dárců. Celkově vybral Miloš Zeman 12,8 milionu korun a Barack Obama 558,4 milionu dolarů. Zdroj slibu: Rozhovor Miloše Zemana pro Parlamentní listy: "Šašci jsou moudřejší než většina politiků." | 4. června 2012

VEŘEJNÁ KRITIKA VLÁDY Kompletní znění slibu" "Zaprvé bych nikdy nevystupoval veřejně proti vládě." Odůvodnění projektu Demagog.cz Miloš Zeman ve funkci prezidenta republiky vládu (některé její členy) kritizuje, jeho slib je tak hodnocen jako porušený.



Uvádíme některé příklady těchto kritik. Dodáváme, že nehodnotíme ne/oprávněnost jednotlivých kritik, ale pouze to, že prezident i přes svůj závazek proti vládě veřejně vystupuje.



Zřejmě nejznámějším případem, kdy prezident vystoupil veřejně proti vládě, byl jeho rozhovor na Českém rozhlase v pořadu Hovory z Lán 2. listopadu 2014. V čase 47:15 prezident Zeman říká: "...nejsem člověk, který by vládu nekritizoval, pokud si nemyslí, že si to zaslouží. Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a zk****la služební zákon."



V březnu 2014 kritizoval prezident vládu za její legislativní priority. Jak dokládá Česká televize, jako problém Zeman viděl, že vláda (podle jeho názoru) nebrala zákon o majetkových přiznáních (prokázání původu majetku) jako prioritu, a také se mu nelíbil fakt, že vláda počítala ve svých legislativních plánech s přijetím zákona o sociálním bydlení až v roce 2015.



Příkladů, kdy Zeman veřejně vládu (nebo některé její členy) kritizoval, je dohledatelných celá řada. Pikantní je, že Zeman již v kampani, jak dokládáme v jednom z jeho dalších slibů (ZEMAN VS. NEČASOVA VLÁDA), v kontradikci ke svému závazku uvedl, že bude minimálně kritizovat Nečasovu vládu za její chyby. Z toho je zřejmé, že jeden z těchto slibů nebylo možné z principu splnit. Takto se vyjádřil v Prezidentském duelu České televize 17. ledna 2013: "Je-li Nečasova vláda pravicová a je-li případný budoucí prezident levicový, pak bych nepoužil výraz destabilizovat, ale minimálně kritizovat Nečasovu vládu za chyby, které dělá." Zdroj slibu: Mladá fronta DNES. Rozhovor "Pořád se ve mně perou dvě bytosti." | 30. října 2012

PREZIDENTSKÝ FOND Kompletní znění slibu" "Veřejně jsem se zavázal, že v případě svého zvolení budu třicet procent svého platu odvádět na tzv. prezidentský fond, z něhož má být financováno splácení státního dluhu." Odůvodnění projektu Demagog.cz Podle zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci příslušelo v době od zvolení Miloši Zemanovi měsíčně 186 300 Kč, plus měsíční náhrady k platu ve výši 173 299 Kč. Od ledna 2015 se pak platy zvyšovaly a u prezidenta tak měsíční příjem činil 191 800 Kč, plus náhrady ve výši 178 443 Kč. Od ledna 2016, po dalším nárůstu, činí plat prezidenta 219 000 Kč a náhrady ve výši 203 800 Kč.



Tři měsíce po své inauguraci (v červnu 2013) Miloš Zeman založil Nadační fond Miloše Zemana, kam odvádí podle seznamu dárců měsíčně 60 tisíc korun na umořování státního dluhu.



Pokud bychom počítali za jeho příjem pouze základní plat, odváděná výše by odpovídala, nicméně prezidentu republiky přísluší také náhrady, které dosahují takřka výše základního platu. Reálně tak ze svého maximálního příjmu (po započtení náhrad) odváděl prezident Zeman v období červen 2013 – prosinec 2014 měsíčně 16,7 %. Po zvýšení platů ústavních činitelů od ledna 2015 jde pak (při zachování platby 60 tisíc) o 16,2 %. Po zvýšení v lednu 2016 je to pak pouze (při zachování platby 60 tisíc) o 14,19 %.



Doplňme, že jde spíše o gesto (což ovšem prezident avizoval), na velikost dluhu České republiky nemá tato činnost reálný dopad.



V roce 2015 se navíc Miloš Zeman rozhodl, že namísto splácení státního dluhu bude peníze z fondu posílat na Fond ohrožených dětí (Klokánky). První šek na 2,5 mil. Kč byl fondu předán 17. 12. 2015. Klokánkům totiž hrozilo kvůli dluhům zrušení. Zdroj slibu: Prezidentský duel Zeman–Fischer na TV Nova | 8. 1. 2013

SPOTŘEBNÍ DAŇ NA CIGARETY Kompletní znění slibu" "Ale ono je také dobré vědět, pane redaktore, že existují daně, kterým se říká daně spotřební, mezi jinými i tabáková daň. A s krvácejícím srdcem bych se tomu nebránil, tedy zvýšení spotřební daně na cigarety, na předpokladu, že by výnos z této daně byl určen pro zdravotnictví. A to nikoliv pouze pro léčení rakoviny plic nás kuřáků, ale pro zdravotnictví obecně." Odůvodnění projektu Demagog.cz Prezident Zeman v závěru minulého roku podepsal novelu zákona o spotřebních daních, jež vedla k navýšení ceny krabičky cigaret o 3 až 4 koruny. Jedná se o transpozici evropského práva. Zákon vstoupil v účinnost od 1. 12. 2014, nelze tudíž zatím odhadnout jeho rozpočtové dopady.



Zákon ovšem – stejně jako u většiny příjmů státní poklady – nerozlišuje, na co mají být zdaněné prostředky využity. V minulosti praxi, že by část těchto peněz šla přímo do zdravotnictví, navrhoval tehdejší ministr zdravotnictví Heger, s podobným nápadem přišla také Česká lékařská komora, ovšem neúspěšně. Žádný z veřejných zdrojů nepotvrzuje, že by podobnou snahu vyvíjel i prezident Zeman, ačkoliv zákon nakonec podepsal. Slib tak hodnotíme jako porušený. Zdroj slibu: Předvolební prezidentská debata. ČRo-Radiožurnál | 4. 1. 2013

PŘIJÍMÁNÍ KRITIKY Kompletní znění slibu" "Kritizuji své oponenty, jestliže se prokáže, že jsou nedostatečně informováni, a když mně oni prokáží totéž, tak pokorně sklopím uši." Odůvodnění projektu Demagog.cz K hodnocení slibu jako porušeného nás vedla Zemanova reakce na vlnu kritiky, která se na něj snesla za výroky, které pronesl na půdě konference o holokaustu. Dále Zeman jen velmi nepřímo omluvil své obvinění, že americký velvyslanec nebyl přítomen oslavy 28. října na Pražském hradě. Stejně tak prostřednictvím svého mluvčího prezident obvinil letové dispečery, že zavinili jeho pozdní příjezd na pohřeb slovenského exprezidenta Kováče.



Zeman se v rámci uvedené konference vyjadřoval k příčinám vzniku holokaustu a při této příležitosti dodal: "Dovolte mi, abych uvedl tři drobné příklady. Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulem ‚Hitler je gentleman‘. Tentýž novinář o pomnichovské dohodě napsal: ‚Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky‘. Můj milovaný Winston Churchill v lednu 1939 napsal Adolfu Hitlerovi ‚Kdyby můj národ postihla velká katastrofa, přál bych si, aby v jeho čele stál muž s vaši silnou vůlí”.



Historik Petr Zídek a později i Sdružení Ferdinanda Peroutky záhy upozornili na to, že žádný Peroutkův článek "Hitler je gentleman" nelze dohledat. Neexistenci článku potvrdil i Demagog.cz, který archív časopisu Přítomnost prohledal.



Další článek, ze kterého Zeman cituje údajného Peroutku, byl publikovaný v Lidových novinách 4. října 1938 a napsal ho Jan Stránský pod pseudonymem Petr Bílý.



Také citace o Churchillovi se dle některých ukázala jako pokroucená a zanesená do zavádějícího kontextu. Martin Weiss z Echa24.cz uvádí, že "Churchill nepsal Hitlerovi v lednu 1939, jak tvrdí Zeman, nýbrž v listopadu 1938 pronesl v Parlamentu dlouhou reakci na Hitlerův útok na kritiky Mnichovské dohody. V něm mimo jiné pronesl slova: ‚Vždy jsem říkal, že kdyby byla Velká Británie poražena ve válce, doufám, že bychom našli nějakého Hitlera, který by nás navrátil k našemu oprávněnému postavení mezi národy, což bylo uznání rozvratu, do něhož vrhl Německo Versailleský mír‘. Pak už následovala jen kritika Hitlera."



Sdružení Ferdinanda Peroutky vyzvalo otevřeným dopisem prezidenta, aby svá tvrzení (ve vztahu k výrokům Ferdinanda Peroutky) buď doložil, nebo se veřejně omluvil. Mluvčí prezidenta Ovčáček reagoval slovy: "Já v tuhle chvíli nepředpokládám, že by měla zaznít nějaká omluva. Spíš by se měly zklidnit emoce především ze strany těch, kteří útočí na pana prezidenta."



Upozornit lze i na to, že se prezident Zeman sice v souvislosti s kauzou omluvil, ale pouze za to, že zmiňovaný článek nebyl nalezen. Dokonce za nalezení článku vypsal finanční odměnu.



Do otázky hledání článku se zapojila i vnučka F. Peroutky, která se rozhodla požadovat po Kanceláři prezidenta republiky omluvu za tvrzení prezidenta Zemana. Vzhledem k tomu, že tato žádost nebyla vyřešena smírem, doputovala až k obvodnímu soudu, který v březnu 2016 rozhodl, že se Kancelář prezidenta republiky za Zemanovo tvrzení musí omluvit. Ta se však proti soudnímu rozhodnutí odvolala.



Odvolací soud verdikt zmírnil a nařídil kanceláři prezidenta republiky omluvu za výroky Miloše Zemana, který Peroutku označil za autora článku Hitler je gentleman. Doposud se totiž nenašly důkazy, které by toto Zemanovo tvrzení potvrdily. Naopak se ale Zeman nemusel omluvit za tvrzení, že Peroutka napsal: ‚Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky’.



Tento verdikt se stal pravomocným, přesto obě strany podávaly dovolání k Nejvyššímu soudu. Hrad se musel v sedmidenní lhůtě omluvit. To se však nestalo. Peroutkova vnučka Kaslová tedy podala na prezidentskou kancelář návrh na exekuci formou ukládání pokut. Exekutor tak uložil prezidentské kanceláři pokutu 100 000 korun.



Prezidentská kancelář však podala návrh na odložení exekuce, kterému bylo vyhověno nejrychleji za poslední 4 roky. Běžně se tyto případy řeší v průměru 71 dnů, tentokrát to bylo pouze 13 dnů. V současné době se ale čeká na rozsudek Nejvyššího soudu, který má rozhodnout o dovolání obou zúčastněných stran.



Ovšem je nutné také dodat, že státní kasu tato kauza stála již téměř 200 000 korun a prezident Zeman na svých slovech dále trvá.



Dalším příkladem, který potvrzuje hodnocení výroku jako nepravdivého je kauza, kdy prezident Zeman kriticky na veřejné tiskové konferenci prohlásil, že americký velvyslanec Andrew Schapiro (se kterým měl Zeman dlouhotrvající neshody) chyběl na oslavách 28. října ve Vladislavském sále.



Zeman doslova uvedl: "Věřím, že vztahy se Spojenými státy se touto volbou (vítězstvím Donalda Trumpa) dále zlepší a nebudou zatíženy některými nedorozuměními, jako je například ne zcela profesionální postoj současného amerického velvyslance pana Schapira, který dává nevyžádané rady prezidentu republiky, kam má, či spíše kam nemá cestovat, a který se, jako téměř jediný z velvyslanců, ani nezúčastnil státního svátku 28. října na Pražském hradě."



Zeman se ale mýlil a fotografie i videozáznamy prokázaly, že Schapiro se ceremoniálu účastnil. Na otázku, zda se Hrad chystá velvyslanci omluvit, reagoval mluvčí prezidenta Ovčáček: „Prezident v této věci obdržel mylnou informaci od Odboru protokolu KPR. Věc považujeme za uzavřenou.“



Prezident republiky se sice nakonec Schapirovi “omluvil” prostřednictvím tiskové zprávy, ovšem velmi nepřímo. „Pokud by tato informace nebyla správná, prezident republiky se samozřejmě omlouvá panu velvyslanci,“ uvedl prezidentův mluvčí Ovčáček v tiskové zprávě.



V neposlední řadě Zeman a jeho lidé v souvislosti se zmeškaným pohřbem slovenského prezidenta Kováče postupně uváděli řadu výmluv, kdo za jejich včasnou neúčast může. Šlo např. o protivítr nebo letové dispečery. Zdroj slibu: Prezidentský duel MF Dnes / iDNES.cz | 22. 1. 2013

KRITIKA PROTIKANDIDÁTŮ (VOLBY 2013) Kompletní znění slibu" "Já jsem se zavázal, že nebudu v prezidentské kampani kritizovat žádného protikandidáta." Odůvodnění projektu Demagog.cz Miloš Zeman tento slib pronesl v rozhovoru ("Budu nekonfliktní. Ale idioty urazím rád".) Mladé fronty DNES 5. května 2012, tedy ještě před horkou fází předvolební kampaně. Kritika protikandidátů v kampaních je běžným jevem, Miloš Zeman svůj závazek ovšem porušil, neboť především mezi 1. a 2. kolem volby opakovaně on i jeho tým útočil na Karla Schwarzenberga, a to i nepravdivými obviněními. Slib je tedy hodnocen jako porušený. Zdroj slibu: Mladá fronta DNES | 5. května 2012

NOVOROČNÍ PROJEV Kompletní znění slibu" "Prezident by měl v novoročním projevu říci: Tento konkrétní člověk se zasloužil o to, že lidé mají práci, nebo o to, že vytvořil vynikající výkon v oblasti umění, sportu nebo čehokoli jiného. Prezident, a to je poslední věta, by měl říkat dvě základní věty. Těm, kdo pro tuto společnost opravdu pracují, by měl říkat, nenechte se otrávit. A těm, kdo na téhle společnosti jenom parazitují, by měl říkat, neotravujte." Odůvodnění projektu Demagog.cz Miloš Zeman ve svých vánočních poselstvích doposud mluvil o naplňování svého mandátu a svých názorech na politickou a společenskou situaci v zemi. Obhajoval také své dosavadní kroky a představoval své vize, jeho projevy tak byly primárně o něm samotném. Konkrétní osoby, které vytvořily vynikající výkony v jím jmenovaných oblastech, nijak nevyzdvihoval. Jeho slib je tedy stále hodnocen jako porušený.



Např. ve svém prvním vánočním poselství v roce 2013 se během 12 minutového projevu Zeman uchýlil pouze k bilanci svých předvolebních slibů. Zeman vyjmenoval 5 těchto slibů (neudělování amnestie, zlepšení vztahu ČR s institucemi EU, stabilizování Ústavního soudu ČR jmenováním nových ústavních soudců, věnování 1/3 prezidentského platu na speciální konto určené na splacení části státního dluhu ČR, podpora nerozdělování společnosti po prezidentských volbách), postupně rozebral jejich průběžné naplnění a došel k závěru, že všechny se mu podařilo naplnit.



Poselství Miloše Zemana z roku 2016 se neslo pro změnu v poněkud sebestředném duchu. Ve svém proslovu 19krát zmínil slovo "já" nebo "jsem" (v různých pádech), ve smysl sdělení vlastních pocitů k nejrůznějším kauzám. Pouze jednou skutečně pochválil práci lidí, a to bývalých krajských zastupitelů. Zdroj slibu: Prezidentská debata Zeman-Schwarzenberg. TV Prima | 18. 1. 2013

NÁVŠTĚVY KRAJŮ Kompletní znění slibu" "Navštívím jednotlivé kraje České republiky, kde bych se rád setkal s vynikajícími osobnostmi v těchto krajích bez ohledu na to, zda v těchto volbách volili mého protikandidáta nebo mě." Odůvodnění projektu Demagog.cz Prezident od svého nástupu do funkce navštívil 13 krajů a to opakovaně. Ani jednou Zeman nezavítal na oficiální návštěvu hlavního města Prahy, ač i ta měla být slovy Jiřího Ovčáčka na závěr volebního období zamýšlena. Nakonec z toho ovšem sešlo, prezident nenavštíví v rámci oficiální návštěvy všech 14 krajů České republiky. Slib je proto hodnocen jako porušený. Zdroj slibu: Prezidentské finále. Česká televize | 24. 1. 2013