Nevystěhujeme se, odmítl politiky končící nájemník. Spor o prestižní palác pokračuje

Rozepře o další provoz slavného paláce Žofín nekončí. Nejpozději do dneška měl končící nájemce předat prestižní prostor v centru Prahy městské části. Žádosti politiků ale odmítl a klíče nepředal. "Stále si stojíme za tím, že Agentura NKL je řádným a platným nájemcem paláce Žofín," řekl Aktuálně.cz zástupce firmy Petr Denk. Praha 1 se bude bránit, zvažuje právní kroky.

"Avizovali jsme, že Palác Žofín dnes přijdeme převzít. Agentura NKL jej ale nepředala. Teď budou následovat další kroky, které budou řízeny naším právním zastoupením," řekl Aktuálně.cz po jednání přímo na Žofíně místostarosta Prahy 1 Tomáš Heres (ODS).

Agentura NKL se o provoz Žofína starala třicet let, z loňského výběrového řízení ale vyšla vítězně firma Zátiší Catering Group. Proti tomu agentura protestuje. Podle jejích zástupců jí měla Praha 1 nájem automaticky prodloužit na dalších 10 let podle opce z předchozí smlouvy.

Míní také, že konkurent nesplnil podmínku nejméně tříleté zkušenosti v oboru. Na Prahu 1 podali několik žalob, například o určení neplatnosti výsledku veřejné soutěže. Radnici viní například i z toho, že z Žofína nelegálně čerpala elektřinu pro provoz elektrického vláčku.

Praha 1 to ale odmítá. Podle jejího vedení je tvrzení agentury "v naprostém rozporu s objektivní realitou" a na automatické prodloužení smlouvy právo nemá. Stojí si také za tím, že Zátiší Catering Group splnilo veškeré požadavky a v řádné soutěži předložilo nejvýhodnější nabídku. Nový nájemce bude hradit nájemné ve výši 20,4 milionu ročně, což je dvakrát víc, než kolik hradila Agentura NKL.

Spor nyní řeší soudy. První stání hlavního líčení se bude konat na konci ledna, oznámil už dříve jednatel agentury Jaroslav Pácha. Do té doby chce palác provozovat jako dříve. Dokonce by měly proběhnout i všechny nasmlouvané akce. "Klienti mají uzavřené smlouvy o krátkodobém podnájmu s Agenturou NKL, na základě kterých akce proběhnou," dodal obchodní ředitel firmy Petr Denk. V průběhu ledna se má v místě konat třeba ples českých lékařů nebo Rakušanů.

"Dosavadní nájemce uzavírá smlouvy na konání akcí v Paláci Žofín, ačkoliv mu nesvědčí právo nájmu, inkasuje finanční prostředky, které mu nepatří. Nesmířil se s výsledkem veřejné soutěže, svévolně si dobu nájmu prodlužuje, zahlcuje soudy žalobami, které nemají šanci na úspěch," uvedla začátkem ledna mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.

Jakými konkrétními kroky se chce Praha bránit, odmítl místostarosta Heres uvést. "Pokud nebude 15. ledna vyklizený Palác Žofín řádně předán, nezbude Městské části Praha 1 než se domáhat vyklízení Paláce Žofín soudní cestou," řekla dříve Šnejdarová.

Špatná zpráva to je pro firmu Zátiší Catering Group, která se měla podle uzavřené smlouvy s Prahou 1 do prostoru nastěhovat ve čtvrtek a hned začít s pořádáním akcí. Podle zástupce firmy Davida Tomašovycha ale její zástupci už předem nepočítali s tím, že by k tomu došlo. "Indicie v podobě soudních sporů směřovaných od Agentury NKL na Prahu 1 byly už dříve," uvedl.

"To je asi život. Je to nepříjemné, ačkoli nás to nijak zvlášť nerozhodí," dodal. Zátiší Catering v tuto chvíli žádné kroky nepodniká. Jeho smlouva s Prahou 1 bude platná až od okamžiku převzetí prostor. Pokud se tak nestane do září, může podle radního Davida Bodečka (nezávislý) od smlouvy odstoupit.

Není to poprvé, co pronájem Žofína Agenturou NKL vzbuzuje spory. V minulých letech se firma opakovaně snažila Prahu 1 přesvědčit, aby jí předčasně prodloužila nájemní smlouvu právě až do roku 2034. To kritizovali opoziční zastupitelé, podle kterých měla dostat prostor i jiná firma.

