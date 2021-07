Jaká bude chřipková sezona? Může být horší, záleží i na opatřeních, říká genetik

"Velmi těžko se odhaduje, jaká bude letošní chřipková sezona. Mohla by být i horší, protože jsme ji dva roky za sebou neměli a populace nemá protilátky. To by mohlo způsobit, že se chřipka bude šířit lépe. Na druhé straně ale na podzim asi stále budeme mít restriktivní opatření, která mohou šíření chřipky zamezit," tvrdí v rozhovoru molekulární genetik Jan Pačes.

5:23 Život v pandemii - genetik Jan Pačes o chřipkové sezoně a rychlosti mutování viru SARS-CoV-2 | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek