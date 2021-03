O čem Zeman nemluví. Biochemik vysvětluje, proč je nutné prověřit výrobu Sputniku V

U vakcín, které neschválí Evropská léková agentura (EMA), nemůžeme mít záruku, že by každá šarže byla stejně dobrá. EMA vše dělá opravdu důkladně. Jakmile něco pustí dál, tak už se nemusíme obávat, že by se šarže něčím odlišovaly. Teď máme v EU schválené čtyři vakcíny, a kdokoliv se chce zapojit, tak by tohle měl respektovat. To jsou takzvaná pravidla hry, uvádí biochemik Zdeněk Hostomský.

4:42 Život v pandemii - biochemik Zdeněk Hostomský o vakcíně Sputnik V a jejím schválování Evropskou lékovou agenturou | Video: Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa