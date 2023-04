Žena přesvědčila dvacet lékařů, že je jejich pacientka. Získala recepty na hypnotika

Česká pošta již na úřad práce oznámila zrušení 529 pracovních míst doručovatelů a dalších pracovníků v logistice. Místa chce zrušit ke konci července, výpovědi bude rozesílat v květnu. Skutečný počet propouštěných bude zřejmě nižší. Informaci webu Seznam Zprávy následně potvrdil mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Nejvíce míst pošta zruší v Praze, kde počítá se škrtnutím 120 doručovatelů. Ve Středočeském kraji podnik například zredukuje počet listovních motorizovaných doručovatelů o 45, v Olomouckém kraji pak půjde mimo jiné o 14 doručovatelů balíků.

Propouštění souvisí s poklesem objemu provozu, který se za posledních pět let snížil asi o 40 procent. Zároveň již o měsíc dříve pošta zavře 300 z 3200 poboček a v souvislosti s tím zruší 950 pracovních míst, hlavně zaměstnanců přepážek. Pošta zaměstnává necelých 23 tisíc lidí.

Za loňský rok očekává podnik ztrátu 1,75 miliardy korun. Pokud by letos nepřistoupil ke škrtům, ztráta by vzrostla na čtyři miliardy a hrozila by insolvence. V příštích dvou letech má Česká pošta projít transformací, jinak zanikne.