Češka poslala „lékaři“ ze seznamky tři čtvrtě milionu, vyklubal se z něj podvodník

Žena z Kladenska poslala podvodníkovi téměř tři čtvrtě milionu korun, seznámila se s ním přes internet. Vydával se za amerického kardiochirurga. V případě prokázaní viny a odsouzení za podvod hrozí podezřelému až osm let vězení, informovala mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

Dvaačtyřicetiletá žena v neděli policistům oznámila, že ji pravděpodobně podvedl muž, kterého poznala prostřednictvím internetové seznamky. "Finance od ženy vylákal pod záminkou, že za ní chce přijet do České republiky, nedisponuje však v současné době penězi, jelikož má zablokovány svoje bankovní účty," uvedla mluvčí.

Žena podle ní dále komunikovala s údajným generálem za OSN v Sýrii, který jí zadával instrukce, kam má peníze zaslat. Odeslala celkem 28 100 eur v pěti splátkách. "Osoba vydávající se za lékaře s poškozenou po obdržení peněz přestala komunikovat, do České republiky nedorazila a do dnešního dne jí nebyly finance vráceny, a to i přes skutečnost, že o jejich vrácení žádala," dodala mluvčí.

Lidé by podle policistů měli být vždy opatrní a neměli by posílat neznámým lidem peníze. Podvodníci si na internetu snadno mohou vytvořit falešný profil i s fotografiemi a osobními údaji.