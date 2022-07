Zemřel novinář Jan Jůn, pracoval pro Český rozhlas

Jako autor se zaměřoval na mezinárodní vztahy a politické dění zejména v západní Evropě, svou pozornost však věnoval i událostem v jihovýchodní Asii a v Afghánistánu. Ve věku 77 let zemřel novinář Jan Jůn. Na Facebooku to oznámil Radko Kubičko, který pro Český rozhlas Plus připravuje pořad Názory a argumenty. Do něj Jůn přispíval.

Dlouhodobě se Jůn jako publicista zabýval také astronomií, o níž připravoval pořady pro Český rozhlas a psal články pro popularizační časopis Vesmír. Narodil se 30. června 1945 a vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK. Jako redaktor pak pracoval v deníku Svobodné slovo a nakladatelství Avicenum. Po emigraci do Spojeného království působil v britských časopisech Time & Tide, Property Monthly Review a Property Gazette. Spolupracoval také s dalšími ostrovními médii, včetně redakce českého vysílání BBC. Později se v Mnichově stal redaktorem českého vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Po listopadu 1989 se na čas vrátil zpět do Prahy a pracoval pro Český rozhlas, s nímž do posledních let udržoval kontakt jako jeho londýnský korespondent. Kromě toho pro ekonomickou agenturu Bloomberg redigoval specializované zprávy ze střední a východní Evropy. V roce 1999 obdržel Cenu Ferdinanda Peroutky. Krom jiného byl také dlouholetým členem Britské meziplanetární společnosti. Zemřel v neděli 23. července ve věku 77 let.