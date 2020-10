Zemřel, když svým tělem chránil dceru před střelbou. Dostane státní vyznamenání

Petr Lang, jedna z obětí loňské střelby v ostravské fakultní nemocnici, dostane u příležitosti státního svátku 28. října in memoriam státní vyznamenání. Devětačtyřicetiletý pracovník Vězeňské služby se obětoval, když svým tělem chránil dceru. Dívce tak zachránil život, sám zraněním podlehl. Oficiální akt předávání vyznamenání je odložen na příští rok kvůli epidemii koronaviru.

Generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal Langovi udělil už krátce po střelbě Medaili Za statečnost in memoriam. Nyní má následovat ocenění nejvyšší. "Má za sebou hrdinský čin. Jsme moc rádi, že vyznamenání dostane. Určitě si jej zaslouží. Tak jsme to i prezentovali v minulosti. Pro VS se jednalo o velkou tragédii. Raději bychom ale byli, kdyby byl mezi námi," řekla mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

Střelba v budově polikliniky ostravské fakultní nemocnice byla podle výsledků vyšetřování rozšířenou sebevraždou. Střelec 10. prosince 2019 útočil s představou, že je nevyléčitelně nemocný a lékaři mu nechtějí pomoci. Rozhodl se zabít a nechtěl v tom být sám. Policie už případ odložila, protože pachatel je mrtvý. Muž zabil sedm lidí a další dva zranil. Pak zastřelil sebe.

Během střelby zemřeli hned dva současní a jeden bývalý zaměstnanec vězeňské služby. Všichni v čekárně polikliniky byli ve svém volnu. Kromě Langa, jenž vlastním tělem chránil dceru, kterou doprovázel na vyšetření, dvaačtyřicetiletý střelec zabil také devětatřicetiletého Petra Šroma, řidiče z ostravské vazební věznice a šestačtyřicetiletého muže, který VS opustil před lety.

I proto měla při ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu držet čestnou stráž také čestná jednotka vězeňské služby. Akce se měli zúčastnit i Langovi kolegové z věznice v Ostravě-Heřmanicích. Někteří věří, že takto budou moci kolegy uctít příští rok. VS už byla o zrušení ceremoniálu informována. Potvrdila, že služba má v několika věznicích čestné jednotky, které využívá při různých slavnostních příležitostech.

Zeman letos ocení asi čtyři desítky osobností. Ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO) chce vyznamenat za zvládnutí první vlny epidemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes po zveřejnění fotografií Blesku, podle kterých byl ministr zdravotnictví přes vládní zákazy v restauraci, Prymulu vyzval k rezignaci. Řekl, že pokud tak ministr neučiní, z funkce ho odvolá. Odpoledne bude o situaci jednat s prezidentem Zemanem.

Za boj proti koronaviru chce Zeman ocenit i zástupce armády, hasičů či policie. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva udělí zpěváku Karlu Gottovi, který loni zemřel. Posmrtně vyznamenání udělí i herci Karlu Fialovi, jehož proslavil film Limonádový Joe. Nejvyšší státní vyznamenání se chystal udělit Jaroslavu Kuberovi (ODS), který začátkem roku zemřel ve funkci předsedy Senátu. Vdova Věra Kuberová ale ocenění odmítla převzít. Podle informací ČTK by mezi vyznamenanými mohl být také bývalý slovenský velvyslanec v Česku Peter Weiss.