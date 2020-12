Země potřebuje změnu, kterou Babiš nepřinesl, říká Bartoš a věří ve své vítězství

Piráti jako první z deseti sněmovních stran vybrali svého lídra pro sněmovní volby v příštím roce - bude jím předseda strany Ivan Bartoš. A pokud vznikne koalice Pirátů se Starosty a nezávislými, bude Bartoš i společným adeptem na premiéra. Poslední průzkum přitom ukazuje, že jejich šance na porážku hnutí ANO jsou značné. "Země potřebuje změnu, kterou Andrej Babiš nepřinesl," říká Ivan Bartoš.

Jestliže se Ivan Bartoš ještě nedávno bránil být označovaný za toho, kdo má ambici být příštím premiérem, teď už se bránit nemůže. Po úterním hlasování členů České pirátské strany je jasné nejen to, že si ho vybrali jako svého lídra pro sněmovní volby v roce 2021, ale také to, že v plánované koalici se Starosty a nezávislými bude tím, kdo se bude ucházet o místo předsedy vlády po Andreji Babišovi.

"Míříme na 25 procent a výše. Chtěli bychom být vítězi voleb," prohlásil ve středu Bartoš s tím, že k úspěchu je však ještě daleko. "Před námi je ještě rok tvrdé sněmovní práce v situaci, která je velmi obtížná, ať jde o přípravu na možnou třetí vlnu covidu, tak zvednutí ze dna pro firmy i lidi v domácnosti," dodal Bartoš.

Zvažte, zda bych se Pirátské straně hodil, psal Bartoš

Kde jsou vlastně počátky Bartošovy politické kariéry? S trochou nadsázky lze říci, že se zrodily v roce 2005 na tehdejší slavné technoparty CzechTek. Bartoš, který měl vždy blízko k techno hudbě, kterou dodnes občas pouští jako diskžokej, se technoparty účastnil jako běžný návštěvník, který pocítil na vlastní kůži zásah policejního komanda.

"Od policistů jsme tehdy dostali a pro mě to byla zásadní událost v životě," přiznal nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz a popisoval, jak začal přemýšlet o tom, že by rád ovlivňoval dění v Česku.

"Tehdy mě jako svobodomyslného člověka ničilo to, že má politický systém tendence vše kontrolovat a postupně ovládnout. Postupně jsem si říkal, že chci ovlivňovat dění v této zemi k lepšímu. Takže jsem spoluzakládal Piráty," vysvětloval Bartoš, který dodnes nemá žádné pochopení pro tehdejšího premiéra z ČSSD Jiřího Paroubka, který policejní zásah jednoznačně podpořil.

Bartoš při povídání s Aktuálně.cz ale ve středu několikrát upozorňoval, že nešlo jen o tento zásah, podle jeho slov se snažil být vždycky velmi aktivní, a kromě toho, že studoval a po nocích dělal v Makru, tak se hodně zajímal o veřejné dění. "Například, když Oldřich Kužílek a Michael Žantovský přišli s návrhem zákona o svobodném přístupu k informacím, tak jsem se podílel na akcích na podporu tohoto zákona," upřesnil Bartoš.

Do založení pirátské strany v době Czechteku ještě chyběly čtyři roky, až v roce 2009 programátor z Brna Jiří Kadeřávek vyzval k založení strany s odkazem na podobné strany v zahraničí. Ve stejném roce proběhla registrace a první kroky, u kterých už byl také Bartoš, který se vzápětí stal předsedou (a s přestávkou v letech 2014-2016 jím je dosud).

A jak se Bartoš ocitl u začátků strany? Redakci Aktuálně.cz Bartoš seznámil s e-mailem, který psal v roce 2009 Kadeřávkovi a nabízel se ke spolupráci. Pro autenticitu ho ocitujme celý.

"Dobrý den Jiří, chtěl jsem se zeptat, zda je možné se aktivně zapojit do přípravné fáze k předčasným volbám do poslanecké sněmovny," začíná psaní. "Mám poměrně široký vědomostní záběr v různých oblastech (informační věda, informační politika, sociální komunikace, komunikační technologie, PR atp.) V současné době pracuji jako databázový architekt pro Monster Technologies v Praze a zároveň dodělávám PhD v oboru Informační věda na UK. V minulosti jsem například spolupracoval s p. Žantovský a Kužílek na zákoně 106 atp. Přikládám svoje CV, abyste mohl zvážit, zda by se člověk mého typu Pirátské straně hodil, popřípadě se mohl stát jejím aktivním členem," uzavírá Bartoš e-mail z roku 2009.

Na úspěchy si ale musel počkat. Když v roce 2014 kandidoval jako lídr strany do Evropského parlamentu, Piráti získali 4,78 procenta hlasů a žádný jejich kandidát tak mandát nezískal. O to více chtěl Bartoš uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017, kdy začal vzestup strany, který pokračuje až dosud.

Piráti posílili a čelí útokům Babiše

Při rozhovoru s Bartošem je evidentní, že prožívá šťastné období, a to nejen v politice, ale také v osobním životě - nedávno se mu s manželkou Lydií narodil potomek. Pokud jde o politiku, Piráti se v nedávných krajských volbách posunuli z původních devíti krajských zastupitelů v roce 2016 na více než pět stovek. A i jejich preference pro sněmovní volby jsou nyní nejvyšší v historii. Podle volebního modelu agentury Kantar CZ by v listopadu získali 21 procent, takže výrazně odskočili jiným stranám a před sebou mají jen hnutí ANO.

Předseda ANO Andrej Babiš, který proti Pirátům už dříve několikrát vystoupil, proto svou kritiku dál stupňuje. Naposledy na ně zaútočil v sobotním rozhovoru pro deník Právo. "Neštěstí pro zemi by bylo, pokud se do vlády dostanou proimigrantští neomarxističtí piráti, kteří propagují legalizaci drog. Schválně nemluví o migraci, ale významně ji podporují prostřednictvím Evropského parlamentu. Podnikatele a živnostníky zase nesnášejí jako třídu," tvrdil Babiš a kritizoval i pražského pirátského primátora Zdeňka Hřiba.

Babiš také opakovaně vystoupil proti pirátským poslancům, například při zatím posledních interpelacích se pustil do první místopředsedkyně strany Olgy Richterové. "Vy jste skutečně nechutná, že pořád mluvíte o mrtvých. Vám to dělá radost? Asi jo. Čím hůř pro české občany, tím lépe pro pirátskou stranu," prohlásil k poslankyni, která se ho ptala na to, proč se zvažuje skončit se zveřejňováním počtu zemřelých na koronavirus. Babiš se později za výrok omluvil.

Ivan Bartoš se proti jeho slovům ihned ohradil a v dalších dnech tvrdě kritizoval směřování Česka za Babišovy vlády. "Lidé v České republice pociťují nejen v době koronakrize, že sliby Andreje Babiše byly nějaké nápady z jeho knihy 'O čem sním, když náhodou spím', ale v reálné politice se žádná změna neděje. Česká republika se stáčí směrem k zemím, kde neplatí vláda práva, kde jsou ohrožena svobodná média, kde skutečně funguje oligarchický způsob vládnutí. Občan v České republice není pro vládu tím prvním, ale z pohledu nejvíce zranitelných skupin, tím posledním," uvedl.

Zmínka Babiše o neomarxistech nezaznívá jen od něj, v souvislostech s Piráty ji používají také další kritici této strany. "Co vám mám na to říci?" reaguje Bartoš na otázku, zda na této kritice přece jen něco není. Zejména když Pirátská strana sdružuje lidi různorodého zaměření. "Není na tom nic. Je to jen a jen nálepka. Nepravdivá. Hnutí ANO nemůže strašit s komunisty, protože s těmi vládne, tak straší neomarxisty. Mně to je ale jedno. Je to však úplný nesmysl" tvrdí Bartoš.

Někteří voliči pak přiznávají například obavy z toho, zda jsou Piráti skutečně jasně prozápadní stranou, která nebude zpochybňovat členství v NATO. "Samozřejmě, že toto členství nebudeme zpochybňovat a nezpochybňujeme ho. Moje idea společnosti je taková, že když lidem neházíte klacky pod nohy a umožníte jim podnikat ve férovém prostředí právního státu, umožníte otevřít jejich potenciál, tak tito lidé dokáží vygenerovat svou pracovitostí takové bohatství, že stát může být solidární k lidem, kteří mají nějaké sociální a další problémy," popisuje Bartoš a odmítá zařadit Piráty na levici či na pravici.

"My jsme stabilní politická strana, která dělá středovou, progresivní, liberální politiku. Za jedenáct let jsme se neodklonili od toho, co hlásíme, naše směřování je naprosto jasné," prohlašuje.

Další obavy ohledně Pirátské strany směřují její kritici ke způsobu rozhodování. Piráti totiž mají vnitrostranická referenda, v nichž mají všichni členové možnost hlasovat - a výsledek je pro předsedu zavazující. Ale co když členové nějakým svým rozhodnutím ohrozí například bezpečnost České republiky? "Já tomu nerozumím. Lidé, kteří volají po demokracii, se bojí demokracie v naší straně, která přitom garantuje už jedenáct let stabilitu strany. Demokracie přece není anarchie, to, že například lídra volí všichni členové, je přece demokracie," hájí Bartoš stanovy.

A když přijde řeč na některé problémové členy, Bartoš hájí jejich právo na názor. "Ale vždyť se podívejte na jiné strany, také mají některé divné lidi, třeba ODS pročínského Jana Zahradila," tvrdí Bartoš (Zahradil ale odmítá, že by byl protičínský, říká, že se snaží usilovat o co nejlepší obchodní vztahy s Čínou). "Ať se naši kritici nedívají na některé naše členy, ale ať hlavně posuzují, co naše strana dělá, jaké prosazuje zákony. Já nebudu nikomu zakazovat jeho pohled na nějakou věc," dodává předseda.

Třicet let jsme slyšeli jen sliby, říká Bartoš

Ivan Bartoš však dává najevo, že není jen kritikem Babišova vládnutí, ale nijak se netají tím, že se mu nelíbila ani politika stran, které vládly ještě před ním. Bartoš je přesvědčený, že změny v listopadu 1989 byly nezbytné a správné, ale noví politici podle něj naději nevyužili.

"Tady byla v roce 1989 revoluce a politici slibovali, jak doženeme Západ. Žil jsem v neustálém ujišťování, třicet let jsme slyšeli jenom sliby, sliby, sliby. Řada politiků tady třicet let hrabala pro sebe, stejně jako nyní hrabe už osm let Andrej Babiš. Ten sice nebyl v minulosti politik, ale řadu politiků si 'pásl'," prohlásil Bartoš.

"Mně přijde, že pro řadu politiků byl hlavní cíl přečkat celé volební období. Což je hrozně málo. Také proto tady v roce 2013 uspěl Babiš. V té době tady podle mě byla řada politiků, kteří už deset let jeli na setrvačnost," stěžuje si.

I proto vysvětluje sbližování Pirátů se Starosty a nezávislými tím, že na rozdíl od jiných stran jsou Starostové relativně novou politickou silou, která se tolik nepodílela na vládnutí před Babišem. STAN sice existoval, ale v prvních letech se jeho lidé objevovali na kandidátce TOP 09. Až ve volbách v roce 2017 šli poprvé samostatně a těsně se do sněmovny dostali.

Bartoš říká, že je velkým příznivcem předvolební koalice, ovšem zároveň se často snaží členy své strany ujišťovat, že hlavní jsou pro něj pořád Piráti. "Naprostou prioritou pro mne zůstává naše strana, naše identita a pirátské hodnoty a program, které musí i v rámci koalice zůstat pevně ukotveny. Jde totiž o naše největší bohatství," psal členům v minulých dnech před hlasováním o tom, jestli z něj udělají volebního lídra.

Piráti, kteří vzhledem k nynějším úspěchům očekávají ve sněmovních volbách zisk možná až desítek křesel, musí počítat s tím, že na volitelných místech musí udělat prostor také pro Starosty. A Bartoš si je nepochybně vědom, že toto se některým členům Pirátů nemusí líbit.

Jenže pokud chce mít co největší šanci dosáhnout na post premiéra, ví, že musí volby vyhrát - a musí porazit i Andreje Babiše. Prezident Miloš Zeman totiž opakovaně řekl, že pověří sestavením vlády vítěze voleb. A vzhledem k tomu, že dává dlouhodobě najevo sympatie k Babišovi, není jasné, jak se zachová k dalším stranám. Bartoš tak věří tomu, že jedině ve spojení se STAN má naději hnutí ANO ve volbách porazit.

"Ač jsme sami o sobě aktuálně nejsilnější opoziční stranou, širší platforma by nám dala vyšší šanci formulovat politiku této země a nastartovat potřebné změny. Je to příležitost, kterou bych si přál využít," přiznává otevřeně Bartoš.

