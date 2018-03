Zeman vyslal Mynáře a Nejedlého do Číny. Mají ověřit problémy šéfa CEFC, letí s nimi i Tvrdík

AKTUALIZOVÁNO před 8 minutami

Šéf CEFC Jie Ťien-ming měl být v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily.

Praha - Pražský hrad vyslal do Číny ověřit informace o zadržení šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga kancléře Vratislava Mynáře a dalšího prezidentova poradce Martina Nejedlého. Potvrdil to prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Podle serveru Neovlivní.cz je s nimi i Jaroslav Tvrdík, místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company. Mluvčí CEFC Group (Europe) Company Pavel Bednář nechtěl na dotaz o cestě Tvrdíka do Číny reagovat.

Jie Ťien-ming měl být v Číně zatčen v polovině února. CEFC ani čínské úřady dosud zatčení oficiálně nepotvrdily. Vyšetřován má být kvůli podezření z ekonomické kriminality. CEFC si před časem vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách.

Zeman Jie Ťien-minga také jmenoval v roce 2015 svým zvláštním ekonomickým poradcem. Tím stále zůstává, podle Hradu Zeman s dalšími kroky vyčká na oficiální potvrzení z Číny.

Podle analytiků ze Sinopsis, projektu Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a AcaMedia, bude zajímavé s jakými informacemi se česká delegace vrátí. "Předseda Jie Ťien-ming a CEFC má v zásadě dva problémy," sdělila Anna Zádrapová ze Sinopsis. Jeden z nich je podle ní relativně rutinní, a to zadluženost firmy u státních finančních institucí, především Čínské rozvojové banky. "Druhým, potenciálně závažnějším, je pokračující vyšetřování korupčních aktivit v Africe," dodala.

Podle americká prokuratury nejsou společnost CEFC ani Jie Ťien-ming v tuto chvíli předmětem vyšetřování. Soud v New Yorku podle The New York Times nicméně nedávno zapojil do případu speciální vyšetřovatele, kteří se mají zabývat novými důkazními materiály klasifikovanými jako tajné, uvedl Sinopsis.

Situaci podle Neovlivní.cz odletěla na místo prověřit tříčlenná delegace v úterý odpoledne, zpět do ČR má přiletět do konce týdne.

Skupina CEFC působí především v energetice, financích a průmyslu. Podle vlastních údajů je největší soukromou společností v Šanghaji a sedmou největší privátní firmou v Číně. Na počátku března se objevily spekulace, že vedení a provoz společnosti CEFC China Energy převzala investiční agentura, která spadá pod vládu v Šanghaji. Mluvčí CEFC China Energy však agentuře Reuters řekl, že firmu o převzetí nikdo neinformoval a že ji nadále řídí současný management.