CEFC hraje o čas. Padají jim akcie a ztrácejí kredibilitu, tak se snaží vše zatajit, říká sinoložka

před 1 hodinou

To, že vyšetřování finančních podvodů čínské firmy CEFC probíhá i v Česku, je podle sinoložky Olgy Lomové znamením korupce na nejvyšších místech. "Prezident Si Ťin-pching staví svoji popularitu doma na boji s korupcí, teď je evidentně v korupci namočený někdo, s kým spolupracoval," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz

Aktuálně.cz: Co znamená, když čínský prezident dá přímý rozkaz k zatčení lídra CEFC, který je navíc poradcem prezidenta Miloše Zemana?

Olga Lomová: Je to věc nejvyšší důležitosti. Chce demonstrovat jasný postoj a nestrannost. Musí to udělat i proto, že Jie Ťien-ming se pohyboval v jeho blízkosti a firma se prosadila po prezidentově nástupu k moci. Události uvedl do pohybu případ zatčení Patricka Hoa a americké vyšetřování korumpování světových politiků, které se dělo v době po nástupu Si Ťin-pchinga k moci. Dříve či později může vyšetřování ukázat prstem na nejvyšší vedení komunistické strany a samotného Si Ťin-pchinga.

CEFC v pátek ráno popřel, že by jeho předseda představenstva byl vyšetřován. Nicméně Reuters a čínská média se odvolávají na své zdroje, že vyšetřování skutečně pokračuje.

Pochopitelně se snaží věc zatajit. Padají jim akcie, ztrácejí kredibilitu, mohou se ozvat další věřitelé. Hrají o čas, ale možná i vyjednávají na nejvyšší úrovni o ukončení vyšetřování. Zároveň pokud je to skutečně tak, jak se mnozí analytici domnívají od počátku, že CEFC jedná na popud nejvyššího vedení komunistické strany, je tady snaha do poslední chvíle utajit celou věc a pokusit se problém ustát.

Když v Číně začnou vyšetřovat jednu z největších firem, jako je CEFC, která se účastnila mezinárodních státních delegací a dělá obchody po celém světě, co to znamená?

Svědčí to o všudypřítomné korupci v nejvyšších patrech politiky, a to napříč všemi frakcemi. Prezident Si Ťin-pching staví svoji popularitu doma na boji s korupcí, teď je evidentně v korupci namočený někdo, s kým spolupracoval.

Jak se na aktivity CEFC v Česku a ve světě díváte?

CEFC naplňoval zájmy čínské zahraniční politiky a stal se tahounem projektu Nové hedvábné stezky a Jie Ťien-ming se k tomu hrdě hlásil. Sama společnost ve svém programu hovoří o tom, že jedná v zájmu Číny, a Jie Ťien-ming v různých projevech také zdůrazňuje svoji vlasteneckou motivaci.

Může CEFC ovlivňovat českou politiku? Bezpečnostní informační služba ve výroční zprávě za rok 2016 napsala: "Čínskou prioritou již nebylo rozšiřování a prohlubování vlivové infiltrace české politiky a složek české státní moci (byť i tyto aktivity pokračovaly), nýbrž využití těchto kapacit ve prospěch čínských vnitro- a zahraničněpolitických zájmů."

CEFC už českou politiku ovlivňuje minimálně od roku 2014, neboť je v pozadí (částečně skrz onu Smíšenou komoru) sbližování s Čínou. Nezapomínejme, že Jaroslav Tvrdík byl poradcem pro Čínu expremiéra Sobotky a že někteří bývalí politici odešli k CEFC: naposledy Štefan Füle, bývalý eurokomisař. Další bývalí politici (Kohout, Nečas) se aktivně angažují v různých projektech Hedvábné stezky.

A je těžké si představit, že v jejich obchodních zájmech není přimíchán politický zájem partnera - tedy Číny. Může ji ovlivňovat také skrze styky s vlivnými českými (tedy podle národnosti majitelů) finančními skupinami, jako je PPF, která ze sblížení s Čínou enormně profituje. Stále více se CEFC sbližoval také s bankou J&T a v poslední době i s Pentou. V těchto vztazích mohou být i spory a konflikty. Každopádně z minulosti víme, že se tyto subjekty snaží ovlivňovat politiky ve svůj prospěch.

Před časem jste pro DVTV uvedla, že CEFC má blízko k vojenské rozvědce. Čím?

Hlavní souvislost vidím v zatčení Patricka Hoa a vyšetřování politické korupce světových politiků, které probíhá v USA. Velmi zjednodušeně řečeno, jsou zde tři hlavní podezřelé indicie: neprůhledné okolnosti vzniku firmy a její strmý vzestup, činnost ve strategických surovinách a prokazatelné kontakty s lidmi z armádního prostředí, jako je plukovník Taj Sü, známý "jestřáb" oficiálního diskurzu o zahraniční politice Číny, vazby na CAIFC (China Association for International Friendly Contacts) a v této souvislosti personální propojení CEFC a Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce.

Ta se v čínské verzi tváří více jako klasická "společnost přátelství" než hospodářská komora, už jen samotnou šíří vlivových společností, které s CEFC souvisejí - na prvním místě s hongkongskou "neziskovkou", jejíž prezident Patrick Ho je právě vyšetřován v USA. Podezření budí také rétorika, kterou se společnost prezentuje na svých čínských stránkách a která má blíž k oficiální propagandě než k byznysu.