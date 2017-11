Zdravotní stav prezidenta není vážný, tvrdí jeho lékař. Zemanovu zdravotní zprávu ale nezveřejní

před 23 minutami

Ošetřující lékař Miloše Zemana tvrdí, že stav prezidenta není vážný. Snaží se tak vyvrátit tvrzení brněnského politika Svatopluka Bartíka (Žít Brno), který v úterý na Facebooku napsal, že prezident Miloš Zeman má rakovinu a zbývá mu pár měsíců života.

"Současný zdravotní stav pana prezidenta po kontrolních, klinických i laboratorních vyšetřeních v žádném případě nepotvrzuje lživé informace o jeho vážném zdravotním stavu. Jedná se o zcela vymyšlené, ničím nepodložené zprávy," napsal ošetřující doktor Miloslav Kalaš.

Ovčáček se opakovaně odmítl vyjádřit k otázce, zda Hrad nechce zveřejnit Zemanovu zdravotní dokumentaci, jako to udělali jiní prezidentští kandidáti. "Nevěříte ošetřujícímu lékaři pana prezidenta?" odrážel mluvčí opakovanou otázku. "My se neřídíme požadavky médií," zakončil Ovčáček.

Bartík, který v minulosti dělal poradce končícímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, v úterý napsal, že prezident Zeman má rakovinu.

"Metastáze na více místech, svoji diagnózu zná už cca tři týdny, léčbu odmítl, prognóza tři až sedm měsíců," napsal Bartík s tím, že jméno zdroje svých informací z pochopitelných důvodů nezveřejní.

Bartík ještě dodal, že informace by nešířil, pokud by se nejednalo o prezidenta České republiky. "A Zeman zároveň znovu nekandidoval. Je vysoký veřejný zájem na tom, aby to veřejnost věděla," uzavřel.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček následně oznámil, že Hrad podá na Bartíka za jeho slova trestní oznámení a žalobu.