První debata prezidentských kandidátů neměla vítěze, jako divák dorazil i Babiš

AKTUALIZOVÁNO před 18 minutami

Sedm prezidentských kandidátů se poprvé utkalo při debatě na půdě Právnické fakulty v Praze. Chyběl současný prezident Miloš Zeman, který je na návštěvě Olomouckého kraje. Debata s poklidným průběhem neměla jasného vítěze či poraženého.

Praha - Kdo čekal od středeční pražské debaty prezidentských kandidátů střet živelného Mirka Topolánka s odměřenějšími nepolitiky, ten se večer v budově Právnické fakulty na břehu Vltavy nedočkal.

Diskuse byla vůbec prvním veřejným střetem sedmi uchazečů o Hrad v hlavním městě. Symbolická jmenovka u osmého místa zastupovala prezidenta Miloše Zemana, který pozvání odmítl, protože podle svých slov nevede kampaň. Zeman nyní putuje po Olomouckém kraji, kde se setkává s občany a má exkluzivní prostor pro prezentaci svých názorů.

Plno ale bylo v publiku, kde nechyběl šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Právě slovy o jeho paktu s prezidentem Zemanem zdůvodnil kandidaturu podanou na poslední chvíli bývalý předseda ODS Topolánek.

Ten si nenechal ujít šanci a rýpl si do Babiše, když dostal dotaz, zda je stále ještě kandidátem. Objevily se totiž úvahy, že by Topolánka mohl vyřadit soud, pokud by rozhodl, že vnitro chybně umožnilo zákonodárcům podepsat kandidaturu více uchazečům.

"Myslím že to je účelovka," rozesmál Topolánek publikum Babišovou oblíbenou replikou. "Věřím ve zdravý rozum soudu. To by bylo narušení svobodné soutěže, precedens, který si vůbec nedokážeme představit," dodal vážněji.

Topolánek spolu s Markem Hilšerem působil civilně a uvolněně, v čemž se jim blížil Michal Horáček. "Nekomentovat každou hloupost, ale mluvit, když je potřeba," vysvětlil Horáček, čím by se lišil od Miloše Zemana.

"To znamená chodit do parlamentu, využívat právo tam promluvit. Ne tam přijít jednou za čas a vtipkovat o přeříznutých děvčatech," připomněl jedno z posledních prezidentových vystoupení ve Sněmovně, kdy se Zeman trefoval do ekologických aktivistek.

Debata bez konfrontace

Hilšer zase mluvil jednoznačně v bodech, kde se ostatní kandidáti do odpovědí zamotávali. "Nevidím důvod, proč by měl podruhé být navržen někdo, komu se to napoprvé nepodařilo," odmítl možnost, že by druhý pokus o sestavení vlády svěřil Andreji Babišovi, jak to chce učinit Miloš Zeman.

Vzájemné konfrontace byly v debatě řízené moderátorkou vzácností, prakticky jediná se podařila Mirku Topolánkovi. Když Jiří Drahoš vysvětloval, jak myslel svou ostrou facebookovou kritiku Topolánkovy kandidatury, zmínil, že si to s bývalým premiérem jistě dokáže vysvětlit.

Topolánek se pohotově přihlásil o slovo: "Já jsem to panu Drahošovi odpustil, pokud jsem to vůbec bral vážně," zůstal nad věcí.

Drahoš měl jako expředseda Akademie věd výhodu univerzitního prostředí. Zúročil ji v závěrečné anketě účastníků, mezi nimiž byla řada studentů fakulty. A to i přesto, že podobně jako Pavel Fischer, bývalý spolupracovník Václava Havla, působil zřejmě nejodměřeněji. Několikrát ale vzbudil silný potlesk, třeba když jednoduše slíbil, že by se za něj jako prezidenta lidé nemuseli stydět.

Za Drahošem, kterého průzkumy pasují do role hlavního Zemanova soupeře, se v anketě seřadili postupně Hilšer, Horáček, Fischer a Topolánek. Poslední dvě místa zbyla na kandidáta Realistů Jiřího Hynka a hudebníka Petra Hanniga, kandidujícího s podporou radikální neparlamentní Národní demokracie.