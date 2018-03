Zeman při inauguraci zaútočil na média a nastínil plány na dalších pět let. Někteří poslanci odešli

před 3 hodinami

Praha - Prezident Miloš Zeman ve svém inauguračním projevu ve Vladislavském sále Pražského hradu ostře a obsáhle zaútočil na podnikatele Zdeňka Bakalu, média patřící do jeho vydavatelského domu, ale i na Českou televizi.

V pohledu do budoucna uvedl, že plánuje podporovat aktivní občanství včetně přímé demokracie. Pozitivně hodnotil své cesty do krajů a setkávání s občany z posledních pěti let. Hodlá pokračovat v tom, co dělal v minulosti.

Zeman svůj projev rozdělil do dvou částí, v první rekapituloval své první volební období a odkazoval na svůj první inaugurační projev. Ve druhé části se zaměřoval na příštích pět let. K přítomným členům Parlamentu a hostům promlouval zhruba 35 minut, tedy více než dvakrát déle než před pěti lety.

Bakalu Zeman obvinil z rozsáhlé hospodářské kriminality v OKD, označil ho za velkou skvrnu. "Dokud tento problém nebude vyšetřen, pak nemůžeme tvrdit, že v České republice velká ekonomická kriminalita je minulostí a Viktor Kožený, skrývající se na Bahamách, nemá svého velkého nástupce právě v osobě Zdeňka Bakaly," uvedl.

Dodal, že se na případ ptal ministra spravedlnosti i státních zástupců a dočkal se rozpačité odezvy. "Mrzí mě to a budu na to upozorňovat i nadále," řekl.

Prezident poté kritizoval i vybraná média patřící do Bakalova vydavatelství Economia. "Noviny jako Hospodářské noviny nebo týdeník Respekt nebo server Aktuálně.cz jsou ve vlastnictví Zdeňka Bakaly, nás každodenně poučují o tom, jak se máme chovat," uvedl.

Dodal, že novináři Bakalova vydavatelství by neměli mít úctu veřejnosti a neměli by se brát vážně.

Podpora aktivního občanství

Při kritice veřejnoprávní televize Zeman odkázal na studii Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. "Která uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní, vyvážené a objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností ke straně TOP 09," uvedl. Někteří politici, zejména z TOP 09, ODS a KDU-ČSL opustili při této pasáži projevu sál.

Prezident zmínil, že v prvním volebním období doplnil Ústavní soud či bankovní radu České národní banky. Námitky proti osobnostem, které se rozhodl vyznamenat, označil za český folklór. "Kritiky jsou většinou ti, kdo by žádné vyznamenání nedostali, protože by pro to nebyl důvod," konstatoval. Rekapituloval také to, že absolvoval přes 4 tisíce setkání, na kterých se mnohé naučil.

Pozitivně hodnotil Zeman svou ekonomickou diplomacii posledních pěti let a setkávání s občany. "V tomto úsilí chci nyní pokračovat. Bez kontaktu s občany není prezident plnohodnotným prezidentem," uvedl. Pokud se hlava státu považuje za součást vyvolené elity, je podle Zemana pouze ornamentem na státní budově.

Prezident v závěru projevu řekl, že chce ve druhém volebním období podporovat aktivní občanství. Vyslovil se mimo jiné pro zavedení prvků přímé demokracie, zejména přímé volby starostů a hejtmanů. Měli by jimi být ti, kdo na kandidátce vítězného uskupení dostali nejvíc preferenčních hlasů.