Zeman složil křivou přísahu, salvy za jeho znovuzvolení jsou umíráček za demokracii, říká Němcová

před 3 hodinami

Poslankyně Miroslava Němcová (ODS) se zvedla v plném Vladislavském sále jako první a odešla během inauguračního projevu prezidenta republiky Miloše Zemana.

Aktuálně.cz: Proč jste odešla ze sálu?

Miroslava Němcová: Odešla jsem, protože došlo očividně k vědomě křivé přísaze prezidenta republiky. Pár minut po složení slibu napadl veřejnoprávní média, přičemž v sále byl přítomen ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup.

V sále byl i generální ředitel Českého rozhlasu pan Zavoral.

Pan prezident napadal veřejnoprávní média a předtím se zaobíral hospodářskou kriminalitou. Přitom jakoby zapomněl na problémy předsedy vlády Andreje Babiše, problémy svého poradce Nejedlého, svého čínského poradce Jie Ťien-minga, který je buď vězněn, nebo vyšetřován pro korupci.

Máte pocit, že pan prezident začal spojovat svým projevem společnost?

O tom nemůže být ani řeč. Urputně pokračuje v rozdělování společnosti. A přitom pár minut předtím přísahal, že bude konat v zájmu všeho lidu. Zvedla jsem se, protože jiný druh protestu proti jeho konání nemám. Musela jsem svůj nesouhlas nějak dát najevo.

Co jste si o projevu prezidenta Zemana myslela před svým odchodem?

Neočekávala jsem, že pan prezident bude spojovat společnost. Protože jeho řeči, které měl v poslední předvolební debatě, jsem nebrala vážně. Protože jsem věděla, že v případě znovuzvolení bude jen horší a mstivější. Ale v ten moment, kdy na něco přísahám a okamžitě to začnu porušovat, to je pro mě z jiného světa. Je to varování, že končí normálně demokratické uspořádání České republiky, které je bezpodmínečně závislé na svobodě médií.

A tímto atakem, pro který nebyl žádný zjevný důvod, protože Česká televize vysílá kvalitně, vše porušil. Jednadvacet salv na počest znovuzvolení prezidenta mi zní jako umíráček za demokratickým vývojem z roku 1989.